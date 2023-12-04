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США использовали ИИ при испытаниях стратегического бомбардировщика

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B-21 Raider
B-21 Raider.
Источник изображения: techcult.ru

США использовали симуляторы систем искусственного интеллекта (ИИ) при испытаниях перспективного стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Об этом пишет Newsweek.

«Программное обеспечение B-21, основанное на искусственном интеллекте, знаменует собой новую эру», — отмечает издание.

Newsweek уверяет, что в настоящее время США занимают лидирующие позиции в мире по разработке и внедрении ИИ, в частности, в военной сфере.

Как отметил старший научный сотрудник Атлантического совета (деятельность признана нежелательной на территории России) по инициативе «Передовая оборона и безопасность Индо-Тихоокеанского региона» Тейт Нуркин, разработку и испытания самолета ускорили цифровые технологии, в том числе системы ИИ.

В ноябре представитель Военно-воздушных сил (ВВС) США Энн Стефанек объявила о начале летных испытаний новейшего стратегического бомбардировщика B-21 Raider.

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Страны
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
Проекты
AI
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