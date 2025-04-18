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Американская «Валькирия» получила собственное шасси

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Фото: Public Domain / Wikipedia
Фото: Public Domain / Wikipedia.

Компания Kratos представила ведомый беспилотник XQ-58A Valkyrie с шасси

Американская компания Kratos Defense and Security Solutions представила вторую версию ведомого беспилотного летательного аппарата XQ-58A Valkyrie («Валькирия»), которая от первой отличается наличием собственного шасси. Об этом сообщает журнал Aviation Week.

«Гибкость и независимость от взлетно-посадочной полосы обеспечивают ударному беспилотнику максимальную эксплуатационную полезность», — заявили в компании.

По словам генерального директора Kratos Defense and Security Solutions Эрика ДеМарко, теперь беспилотник XQ-58A Valkyrie может запускаться тремя способами: при помощи ракеты, с колесной тележки или посредством собственного шасси.

Руководитель беспилотного подразделения Kratos Defense and Security Solutions заметил, что внутреннее шасси XQ-58A Valkyrie получила за счет сокращения объема отсека внутренней полезной нагрузки.

В июле 2024 года портал TWZ сообщил, что малозаметный БПЛА XQ-58A Valkyrie Исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил США, который заявляется в качестве потенциального ведомого истребителей пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, впервые взлетел со взлетно-посадочной полосы, используя колесную тележку.

В апреле 2021 года издание сообщило, что XQ-58A Valkyrie впервые выпустил из внутреннего отсека свой ведомый дрон ALTIUS-600.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-22
F-35
Компании
Kratos Defense
Проекты
БПЛА
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