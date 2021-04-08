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В США раскрыли значение российского «Охотника» для Су-57

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Источник изображения: Фото: Public Domain / Wikimedia

Пара из российских истребителя пятого поколения Су-57 и его ведомого, тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник», может заменить целую эскадрилью самолетов, пишет американское издание Popular Science, ссылаясь на заявление военного эксперта Самуэля Бендетта.

Согласно публикации, данное обстоятельство изменит планирование Россией ведения боевых действий как на уровне всей военной кампании, так и в случае конкретного сражения. В частности, издание раскрывает, что С-70 «Охотник» увеличит дальность действия и усилит мощь Су-57.

Popular Science отмечает, что применение ракетно-бомбового вооружения ведомым беспилотником будет контролироваться ведущим истребителем. Издание уверяет, что программа С-70 «Охотник» для Су-57 имеет большое значение для российских военных, поскольку отвечает условиям конфликтов будущего.

В апреле издание The Drive сообщило, что малозаметный БПЛА XQ-58A Valkyrie («Валькирия)» Исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил США, который заявляется в качестве потенциального ведомого истребителей пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, впервые выпустил из внутреннего отсека свой ведомый дрон ALTIUS-600.


Иван Потапов

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Страны
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
ПАК ФА
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
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