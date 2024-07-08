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Американская «Валькирия» впервые взлетела с ВПП

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Фото: 2nd Lt. Rebecca Abordo / U.S. Air Force / Wikimedia
Фото: 2nd Lt. Rebecca Abordo / U.S. Air Force / Wikimedia.

TWZ: американская «Валькирия» — ведомый F-22 и F-35 — впервые взлетела с ВПП

Малозаметный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) XQ-58A Valkyrie («Валькирия») Исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил США, который заявляется в качестве потенциального ведомого истребителей пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, впервые взлетел со взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщает TWZ.

Испытания XQ-58A Valkyrie состоялись на авиабазе Гранд-Форкс в американском штате Северная Дакота. Об их точной дате проведения компания-разработчик Kratos не сообщает.

Для взлета БПЛА, лишенный шасси и изначально предназначенный для запуска с самолета-носителя, использовал колесную тележку. Проводимые ранее запуски беспилотника с наземных площадок использовали одноразовые реактивные ракетные ускорители. Приземление многоразового БПЛА осуществляется при помощи парашютов и надувных подушек безопасности.

В апреле 2021 года издание сообщило, что XQ-58A Valkyrie впервые выпустил из внутреннего отсека свой ведомый дрон ALTIUS-600.

ЖЗЛ

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-22
F-35
Компании
Kratos Defense
Проекты
БПЛА
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