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Новый дрон «Куб» покажут в Ираке

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Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости.

«Рособоронэкспорт» покажет новый дрон-камикадзе «Куб-2Э» на выставке в Ираке

Компания «Рособоронэкспорт» «Ростеха» покажет новый дрон-камикадзе «Куб-2Э», разработанный концерном «Калашников», на выставке IQDEX 2025 в Багдаде (Ирак). Об этом сообщили в «Ростехе».

Отмечается, что на выставке продемонстрируют разведывательные беспилотники «Орлан-10Е» и S-350M «Скат». Также «Ростех» представит барражирующие боеприпасы «Куб-Э» и «Куб-2Э», которые предназначены для поражения наземных целей.

Маневренные дроны «Куб-2» весом более 10 килограммов можно использовать в любое время суток и в сложных метеоусловиях. Аппараты оснащены оптико-электронными системами, которые позволяют операторам корректировать беспилотники при изменении местоположения цели.

В феврале индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщил, что Вооруженные силы России успешно применяют новые дроны «Куб-2».

В январе стало известно, что «Калашников» разработал новый комплекс с дронами-камикадзе «КУБ-СМ». Пусковая установка на шасси грузовика несет 14 барражирующих боеприпасов и два дрона для разведки и ретрансляции.

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