В «Ростехе» рассказали о применении новых дронов «Куб»

«Ростех»: Дроны-камикадзе «Куб-2» успешно применяют в зоне СВО

Вооруженные силы России успешно применяют новые дроны-камикадзе «Куб-2». Об этом индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал в интервью РИА Новости.

Он отметил, что барражирующие боеприпасы «Куб-2-1Э» и «Куб-2-2Э» впервые покажут на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ). Новые аппараты предназначены для поражения целей на линии фронта и в тактической глубине.

«Дрон-камикадзе сделан по принципу "просто, но функционально": его можно выпускать в больших количествах, при этом он наделен качествами высокоточной управляемой ракеты. Аппарат уже применяется в зоне СВО и успешно уничтожает огневые точки, бронетехнику, системы ПВО противника», — сказал он.

Маневренные дроны «Куб-2» оснащены оптико-электронными системами, которые позволяют операторам корректировать дроны при изменении местоположения цели. Аппараты весом более 10 килограммов можно использовать в любое время суток и в сложных метеоусловиях.

В декабре 2024 года концерн «Калашников» показал первый полет нового дрона-камикадзе «Куб-10Э» на видео. Дрон самолетного типа превосходит прошлые модификации «Куба» по дальности и боевому могуществу.