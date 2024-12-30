Войти
Lenta.ru

«Калашников» показал новый дрон-камикадзе «Куб-10Э» на видео

46
0
0
Концерн «Калашников»
Концерн «Калашников».
Источник изображения: rostec.ru

«Калашников» показал полет нового дрона-камикадзе «Куб-10Э» на видео

Концерн «Калашников» показал первый полет нового дрона-камикадзе «Куб-10Э» на видео. Соответствующую запись опубликовали в Telegram-канале концерна.



Судя по опубликованным кадрам, новый аппарат — это дрон самолетного типа. Прошлые версии беспилотников «Куб» были выполнены по схеме «летающее крыло». Для запуска аппарата используют катапульту. При этом новый беспилотник больше базового «Куба», поэтому он получил увеличенную катапульту.

О создании нового дрона гендиректор «Калашникова» Алан Лушников рассказал ранее в декабре. По его словам, «Куб-10Э» способен летать на высоте от 100 до 2,5 тысячи метров с крейсерской скоростью 100 километров в час. Новая модель отличается от прошлых повышенными дальностью и боевым могуществом. Беспилотник предназначен для поражения небронированной и легкобронированной техники, командных пунктов и оборудования противника.

В том же месяце в концерне «Калашников» сообщили о выполнении всех контрактов 2024 года на поставку дронов-камикадзе «Куб» и беспилотников «Гранат». Там отметили, что в 2024 году производство дронов и управляемых боеприпасов «Калашникова» выросло в десять раз.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Концерн Калашников
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.12 22:47
  • 21
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 29.12 22:24
  • 6779
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.12 17:28
  • 1398
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.12 15:59
  • 3
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 29.12 05:33
  • 1
США планируют построить 64 стратегических бомбардировщика шестого поколения к 2032 году - СМИ
  • 29.12 02:57
  • 1
Ответ на "Сравниваем российский арсенал тактического ядерного оружия с американским (Newsweek, США)"
  • 28.12 11:38
  • 2
"Бомж-ракеты" угрожают России. Создала ли Украина оружие, способное атаковать Москву?
  • 28.12 00:07
  • 0
О "корабельном наследстве" ВМФ СССР (только надводные корабли)
  • 27.12 13:25
  • 8568
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 27.12 09:39
  • 2
Ответ на "Россия готова к дуэли "Орешника" и западных ПВО - Путин"
  • 27.12 09:26
  • 27
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 26.12 21:27
  • 0
О торпедах и пр. - хотя это не о "Ясенях", но близко к теме.
  • 26.12 21:25
  • 0
Ответ на "ВСУ охотятся на российские танки Т-90М "Прорыв" в зоне СВО"
  • 26.12 20:19
  • 1
В "Оборонлогистике" заявили, что в отношении судна Ursa Major был совершен теракт
  • 26.12 19:55
  • 1
На форуме War Thunder появилась секретная информация об истребителе НАТО — опять