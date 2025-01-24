«Калашников» разработал комплекс с маневренными дронами «КУБ»

«Калашников»: Комплекс с новыми дронами-камикадзе «КУБ-СМ» представят на IDEX

«Калашников» разработал новый комплекс с дронами-камикадзе «КУБ-СМ». Изделие покажут на выставке в Абу-Даби (ОАЭ), сообщили в концерне.

«Концерн "Калашников" представит новый разведывательно-ударный комплекс с управляемыми боеприпасами "КУБ-СМ" (СМ — сверхманевренный) на международной конференции и выставке вооружений IDEX-2025, которая будет проходить в Абу-Даби с 17 по 21 февраля 2025 года», — говорится в сообщении.

В состав комплекса входят 14 дронов-камикадзе в транспортно-пусковых контейнерах (ТПК) и два беспилотника для разведки и ретрансляции в ТПК. Аппараты стартуют из пусковой установки на шасси бронированного грузовика. Ударные дроны поражают цели многофакторной боевой частью, а ретранслятор выполняет разведку местности и ретрансляцию сигнала от дронов-камикадзе к станции управления и обратно.

Комплекс предназначен для поражения легкобронированной и небронированной военной техники, зенитных комплексов, радаров и летательных аппаратов на открытых площадках. Он позволяет применять сверхманевренные дроны в любое время суток и в различных метеоусловиях.

Ранее в концерне сообщили, что на выставке в Абу-Даби также представят дроны-камикадзе «КУБ-2-Э» малого и среднего классов. Беспилотники оснащены оптико-электронными системами, которые позволяют операторам корректировать дроны при изменении местоположения цели.