Войти
Lenta.ru

Американская компания заявила о прорыве в космической ядерной энергетике

443
0
0
Фото: L3Harris Technologies
Фото: L3Harris Technologies.

Компания L3Harris заявила о прорыве в космической ядерной энергетике

Технологии космической ядерной энергетики и двигательных установок готовы к прорыву после десятилетий разработки, однако их промышленное внедрение потребует последовательного государственного участия, заявила президент по космическим двигательным установкам и энергетическим системам американской компании L3Harris Technologies Кристин Хьюстон. Об этом сообщает издание SpaceNews.

По словам руководителя, возглавляемая ею компанию находится на пороге создания ядерной установки, которая позволит генерировать тепло и электроэнергию. «Эти решения могут быть доработаны и готовы к полету в течение следующих пяти лет», — заявила топ-менеджер.

Хьюстон напомнила, что L3Harris Technologies продолжает работу над программой Fission Surface Power (FSP). По ее мнению, ядерные технологии имеют особое значение в будущих миссиях на Марс.

В июле 2023-го издание сообщило, что НАСА и Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США выбрали для запуска на околоземную орбиту ядерный двигатель, создаваемый корпорацией Lockheed Martin в рамках проекта Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations (DRACO).

Тогда же SpaceNews заметило, что НАСА стоит продолжить работы по программе ядерного реактора FSP, создаваемого для поздних лунных миссий Artemis.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Lockheed-Martin
NASA
Проекты
Марс
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.04 19:11
  • 51
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 11.04 18:51
  • 1
Посол РФ назвал воровством заявление Трюдо о конфискации российского Ан-124
  • 11.04 13:32
  • 8380
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.04 23:44
  • 0
О состоянии ВТА России, в связи с темой о новом поколении бронетехники.
  • 10.04 18:33
  • 2
Ответ на "В США рассказали о бесполезности «Адмирала Кузнецова»"
  • 10.04 01:23
  • 1
Глава Пентагона Пит Хегсет: США вернут Панамский канал, выведя из-под влияния Китая
  • 09.04 19:26
  • 1
В «Ростехе» рассказали об эффекте поражения от долгоживущей ударной волны
  • 09.04 19:10
  • 2
Белоусов: в каждой группировке налажено производство наземных роботов
  • 09.04 17:47
  • 36
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 09.04 13:47
  • 1
ВВС Узбекистана могут стать вторым оператором многоцелевых истребителей 5-го поколения J-35A
  • 09.04 07:49
  • 1
В России создан прототип компьютера, работающего со "скоростью света"
  • 09.04 07:24
  • 1
Крылатая ракета Х-69 в зоне СВО: китайская оценка
  • 09.04 05:23
  • 4
И еще раз по поводу БМП и "рекомендаций" - раз статья на эту тему появилась снова.
  • 08.04 22:18
  • 2
Россия переоценила свои силы, начав спецоперацию на Украине слишком маленьким контингентом - Царёв
  • 08.04 17:08
  • 3
Французская армия начинает копировать военный опыт России