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Оценены работы по созданию лунного ядерного реактора для НАСА

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A NASA concept for a lunar fission power system.
Концепт ядерного реактора Fission Surface Power (FSP), создаваемого для поздних лунных миссий Artemis.
Источник изображения: NASA

НАСА стоит продолжить работы по программе ядерного реактора Fission Surface Power (FSP), создаваемого для поздних лунных миссий Artemis. Оценку ведущихся работ приводит SpaceNews.

Издание напоминает, что три команды для создания ядерного реактора были выбраны НАСА в июне 2022 года. Ими стали коллективы компаний Lockheed Martin и Westinghouse, и также IX — совместного предприятия компаний Intuitive Machines и X-Energy, которые получили по пять миллионов долларов. Их задача — представить предложения по разработке 40-киловаттного ядерного реактора массой не более шести тонн, способного работать на поверхности Луны не менее десяти лет.

По словам поддерживающего команду IX Виаса Билардо, до сих пор НАСА не определилось с датой предложений для второго этапа программы FSP, что ставит участников соревнования в неопределенное положение. «Сейчас у нас большой импульс в ядерном космосе», — сказал специалист.

По его оценкам, участники программы обеспокоены «политическими реалиями» — расколом в Конгрессе США, которые затрудняют для НАСА продвижение FSP. Эксперт уверен, что вторая фаза программы может обойтись НАСА в миллиард долларов, а ее реализация потребует от четырех до восьми лет. Билардо призвал НАСА продлить первый этап программы, что позволило бы избежать пробела, который создает складывающаяся неопределенность.

«Астронавтам нужно что-то делать, кроме как пару недель кататься на ровере, а затем вернуться в посадочный модуль и вернуться домой. На этот раз мы хотим остаться», — заключил специалист.

В августе 2018 года портал SPACE.com со ссылкой на заявление руководителя проекта Kilopower в Лос-Аламосской национальной лаборатории в Нью-Мексико (США) Патрика Мак-Клура написал, что компактный ядерный реактор, предназначенный для лунных и марсианских пилотируемых миссий, может быть готов к летным испытаниям уже в 2022-м.

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Страны
Мексика
США
Компании
Lockheed-Martin
NASA
Проекты
Луна
Ядерный щит
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