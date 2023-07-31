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Минобороны США выбрало двигатель начала третьей мировой войны

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Nuclear thermal propulsion technologies
Lockheed Martin, in partnership with BWXT, will develop a vehicle for NASA and DARPA to demonstrate nuclear thermal propulsion technologies in Earth orbit.
Источник изображения: Lockheed Martin

НАСА и Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США выбрали для запуска на околоземную орбиту ядерный двигатель, создаваемый корпорацией Lockheed Martin в рамках проекта Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations (DRACO). Об этом сообщает SpaceNews.

В сентябре 2021 года американский журнал Popular Mechanics описал возможный сценарий начала третьей мировой войны, который может стать реальностью благодаря технологии DRACO.

SpaceNews отмечает, что DRACO получит ядерный реактор на низкообогащенном уране. «Этот реактор будет нагревать жидкий водород на космическом корабле, превращая его в высокотемпературный газ, обеспечивающий тягу», — пишет издание.

Космический корабль с установленным на нем реактором будет работать на высоте от 700 до 2000 километров. По своим габаритам корабль будет сопоставим с типичной верхней ступенью ракеты. Испытательная миссия на околоземной орбите продлится не более двух месяцев, что связано с запасами жидкого водорода, используемого реактором. Согласно Lockheed Martin, в настоящее время работы с криогенным топливом на околоземной орбите еще не получили широкого распространения.

От Минобороны США НАСА и Lockheed Martin получат 499 миллионов долларов, которые разделят поровну между собой. Космическое агентство будет создавать корабль, тогда как корпорация — двигатель для него. Запуск и испытания на околоземной орбите должны произойти не позднее 2027 года.

Ранее SpaceNews заметило, что НАСА стоит продолжить работы по программе ядерного реактора Fission Surface Power (FSP), создаваемого для поздних лунных миссий Artemis.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Lockheed-Martin
NASA
Проекты
Ядерный щит
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