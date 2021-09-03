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Описано начало Третьей мировой войны между Россией и США

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Источник изображения: Фото: Seiran Baroian / Reuters

В публикации американского журнала Popular Mechanics описан возможный сценарий начала Третьей мировой войны, которая, как уверены в издании, будет проходить между США и их противниками, вероятно, Россией или Китаем.

«В холодных просторах космоса вражеские космические роботы медленно корректируют свои орбиты и готовятся к внезапной атаке на флот спутников США», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что целью кораблей-«убийц» является выведение из строя американских спутников. «В последнюю минуту команда [Космических сил США] активирует ядерные ракетные двигатели на американских спутниках, быстро переведя их на более высокую орбиту», — пишет журнал.

После того, как американским спутникам перестанет что-либо угрожать, ядерные ракетные двигатели снова включатся и вернут космические аппараты на их исходные орбиты.

Издание отмечает, что вышеописанное может стать реальностью, поскольку Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США поручило компаниям General Atomics, Blue Origin и Lockheed Martin построить демонстрационный образец ядерного ракетного двигателя Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations (DRACO), запуск космического корабля с которым на низкую околоземную орбиту намечен на 2025 год.

В декабре 2020 года в публикации «Военно-промышленного курьера» условием обнаружения применения российской крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем и боевой частью мощностью две мегатонны (в тротиловом эквиваленте) называлось «внезапное исчезновение одного из крупных мегаполисов США вместе со всем населением».


Иван Потапов

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