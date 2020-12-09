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В России назвали оружие «внезапного исчезновения» одного из мегаполисов США

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Источник изображения: Кадр: Минобороны России

В публикации «Военно-промышленного курьера» условием обнаружения применения российской крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем и боевой частью мощностью две мегатонны (в тротиловом эквиваленте) называется «внезапное исчезновение одного из крупных мегаполисов США вместе со всем населением».

В еженедельной газете уверены, что самолетами дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) вроде E-3 Sentry данное оружие будет обнаружено лишь на дальности не более 32 километров. «Ракета только мельком чиркнет на экране РЛС (радиолокационная станция — прим. «Ленты.ру») и исчезнет, оператору ничего не остается, как принять этот всплеск за стаю птиц или большую волну», — пишет издание.

Там же утверждается, что единственный способом зафиксировать полет «Буревестника» является обнаружение радиоактивного следа от нее, содержащего изотопы йода-131, рутения-103, цезия-134 и цезия-137. «Обнаружение этого следа произойдет на третьи или четвертые сутки, когда радиоактивные элементы доберутся до верхних слоев атмосферы», — говорится в публикации.

В августе 2019 телеканал CNBC со ссылкой на источники, ознакомившиеся с докладом американской разведки, сообщил, что взрыв на военном полигоне под Северодвинском, произошедший в том же месяце, случился во время попытки поднять ракету «Буревестник» со дна моря.

В ноябре 2018 года сообщалось, что «Буревестник» получил кодовое обозначение НАТО SSC-X-9 Skyfall («Небопад»).

«Буревестник» анонсирован президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию. По словам главы государства, новое оружие представляет собой «низколетящую малозаметную крылатую ракету, несущую ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата».

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