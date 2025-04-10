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ВСУ получили японскую гусеничную технику

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Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»
Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель».

ВСУ получили японский гусеничный транспортер Morooka PC-065B

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили гусеничный транспортер Morooka PC-065B производства Японии. На соответствующие кадры обратило внимание издание Forbes.

На ролике видны украинские военнослужащие, которые передвигаются на японской технике. «Пятитонная Morooka PC-065B может поднимать три тонны, преодолевая грязь и болота. Она подходит для создания оборонительных сооружений», — говорится в публикации.

Отмечается, что Япония передала Киеву партию машин, включая грузовики Toyota и транспортеры Morooka, в 2023 году. Автор допустил, что машину с грузовой платформой и краном применяют в ходе строительства укреплений.

В июне 2024 года Минобороны России показало применение трофейного внедорожника Toyota Mega Cruiser российскими десантниками в зоне специальной военной операции.

В январе 2023 года стало известно, что Киев получил двухзвенные гусеничные вездеходы Bandvagn 202 (Bv 202). Снятые с вооружения шведской армии плавающие машины приобрели в частном порядке.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Япония
Компании
Toyota
Минoбороны РФ
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