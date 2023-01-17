Украина получила шведские гусеничные вездеходы

Украинские военные получили двухзвенные гусеничные вездеходы Bandvagn 202 (Bv 202). На опубликованную в Telegram-канале «Милитарист» фотографию шведской машины обратила внимание «Российская газета».

Отмечается, что плавающие вездеходы, которые сняли с вооружения шведской армии, были приобретены частным лицом. Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили два вездехода. Также планируется поставка еще более десяти машин.

Производство вездеходов Bv 202, которые могут перевозить десять военнослужащих или 800 килограммов груза, началось в 1964 году. Базовая версия машины получила бензиновый двигатель Volvo B18 мощностью 82 лошадиные силы. Bv 202 развивает скорость до 35 километров в час по шоссе и до 7 километров в час — на плаву.

В декабре Минобороны России показало кадры применения зенитного ракетного комплекса «Тор-М2ДТ» на шасси двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30, который разработали для работы в сложных условиях.

В августе стало известно, что армия США выбрала гусеничный транспортер BvS10 Beowulf в качестве нового вездехода для Арктики. Машина заменит устаревшие машины Bv 206.