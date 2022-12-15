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Минобороны показало кадры применения «арктического» ЗРК в ходе спецоперации

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Арктические комплексы ПВО "Тор-М2ДТ" на базе вездехода ДТ-30
Арктические комплексы ПВО "Тор-М2ДТ" на базе вездехода ДТ-30.
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Тимкив

Российские войска в ходе специальной военной операции применяют зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2ДТ» на шасси транспортеров, созданных для работы в сложных условиях Арктики и Антарктики. Соответствующие кадры показало Минобороны России.

«Подразделения противовоздушной обороны ЮВО круглосуточно выполняют задачи боевого дежурства по охране воздушного пространства в зоне ответственности от авиационных и ракетных ударов», — отметили в сообщении.

Комплекс противовоздушной обороны (ПВО) «Тор-М2» предназначен для поражения самолетов, вертолетов, управляемых ракет, бомб и беспилотников. Комплекс несет 16 ракет. Вариант «Тор-М2ДТ» построен на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30.

В октябре источник РИА Новости сообщил, что в России разрабатывают реактивную систему залпового огня для арктических подразделений. Машину построят на шасси тягача ДТ-30.

В сентябре в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) сообщили, что в рамках гособоронзаказа ВВО получил партию новых ЗРК малой дальности «Тор-М2».

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Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
ДТ-30
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
БПЛА
Тор ЗРК
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