Российские десантники применили «японский Хамви» с ЗУ-23-2

Десантники применили трофейную Toyota Mega Cruiser с ЗУ-23-2 в зоне СВО

Зенитчики Воздушно-десантных войск (ВДВ) России применили зенитную установку ЗУ-23-2 на шасси трофейного внедорожника Toyota Mega Cruiser в зоне СВО. Соответствующий ролик опубликовало Минобороны России в Telegram.

«Расчеты зенитных установок ЗУ-23-2 уничтожают пехоту противника под Часовым Яром. Основная задача десантников-зенитчиков — прикрытие подразделений ВДВ от средств воздушного нападения, но зачастую расчеты ЗУ-23-2 работают по живой силе противника, уничтожая боевиков осколочными снарядами», — говорится в сообщении.

Советскую ЗУ-23-2 установили в кузове японского автомобиля, который внешне похож на американские машины Humvee («Хамви») и Hummer H1.

Toyota Mega Cruiser выпускали с 1995 по 2002 годы в Японии. Машина получила турбодизельный двигатель мощностью около 150 лошадиных сил и автоматическую коробку передач. Армейская модификация BXD10 отличается открытым кузовом.

В апреле источники «Известий» сообщили, что в составе нескольких российских общевойсковых армий и армий ВВС и ПВО появятся мобильные группы по борьбе с беспилотниками. Охотники за дронами получат грузовики с ЗУ-23-2.