Второй опытный самолёт Ил-114-300 новой постройки

Как сообщило ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК - входит в Госкорпорацию Ростех), 30 марта 2025 года с аэродрома филиала ПАО "ОАК" - Луховицкого авиационного завода (ЛАЗ) имени П.А. Воронина совершил первый полет третий опытный самолет Ил-114-300 (ОП-3, серийный номер 1001, регистрационный номер 54116), являющийся также вторым самолетом этого типа новой постройки.

Первый полет третьего опытного самолета Ил-114-300 (ОП-3, серийный номер 1001, регистрационный номер 54116), являющегося также вторым самолетом этого типа новой постройки филиала ПАО "ОАК" - Луховицкого авиационного завода (ЛАЗ) имени П.А. Воронина. Луховицы, 30.03.2025 (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Согласно пресс-релизу ОАК, в воздух 30 марта поднялись сразу два опытных самолета. Второй опытный борт (первый самолет Ил-114-300 новой постройки - борт ОП-2, серийный номер 01-10, регистрационный номер 54115), впервые поднятый в воздух год назад и который проходит программу сертификационных испытаний, 30 марта 2025 года совершил юбилейный 100-й полет и провел в небе в общей сложности более 280 часов.

Вновь построенное воздушное судно ОП-3 (серийный номер 1001, регистрационный номер 54116) пилотировал экипаж ПАО "Ил" в составе командира, летчика-испытателя Алексея Газдиева, Героя России, летчика-испытателя Михаила Кондратенко, бортового инженера-испытателя Максима Белина. В ходе первого полета проверены устойчивость и управляемость самолета, а также стабильность работы всех систем и оборудования, значительная часть которых поставляется предприятиями Госкорпорации Ростех.

Первый полет вновь построенного борта ОП-3 продолжался 30 минут. Самолёты по заданию выполнили парный проход над полосой на высоте 100 метров. По итогам командир экипажа сообщил, что задание выполнено в полном объеме, замечаний к работе оборудования нет.

"Сегодня мы подняли в небо очередной опытный Ил-114-300. В этом заслуга не только коллектива ПАО "Ил" и завода-изготовителя, но и широкой кооперации, которая обеспечивает разработку и поставку комплектующих. В настоящее время на втором опытным самолете практически ежедневно выполняются полеты по программе дополнительных сертификационных испытаний. Присоединение еще одной машины позволит выполнить необходимый объем испытательных работ и сертифицировать самолет в заявленный срок. Поставка серийных самолетов эксплуатантам начнется в следующем году, в строгом соответствии с контрактными обязательствами", - отметил управляющий директор ПАО "Ил" Даниил Бренерман, комментируя состоявшийся полет.

Региональный самолет создается по поручению Президента России для решения задач обеспечения транспортной связанности страны. Программа модернизации и возобновления серийного производства Ил-114-300 реализуется при поддержке Минпромторга России.

"Успешный полет третьего опытного Ил-114-300 - это еще один шаг на пути к сертификации. Добавление самолета к программе испытаний ускорит процесс и позволит в срок выполнить все необходимые процедуры", - сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Геннадий Абраменков.

Самолет Ил-114-300 состоит из российских агрегатов и систем, оснащен отечественными двигателями ТВ7-117СТ-01 производства петербургского предприятия "ОДК-Климов" (входит в ОДК Госкорпорации Ростех). Силовая установка была сертифицирована в декабре 2022 года и по техническим характеристикам превосходит зарубежные аналоги. Она обладает повышенной мощностью на взлетном режиме и включает новый воздушный винт АВ112-114, имеющий повышенную тягу 4 тонны.

На новом региональном Ил-114-300 улучшены летно-технические характеристики, увеличено применение композиционных материалов, установлен новый цифровой пилотажно-навигационный комплекс. На самолете усовершенствованы практически все основные системы, особое внимание было уделено повышению эргономики кабины экипажа.

Со стороны bmpd напомним, что работы по возобновлению производства самолета Ил-114 в модернизированном облике Ил-114-300 ведутся ОАК с 2014 года. Региональный турбовинтовой пассажирский самолет Ил-114-300 должен иметь дальность полёта до 4800 км с нагрузкой 1000 кг и 3250 км с 1000 кг, с максимальным запасом топлива - до 5600 км. Часовой расход топлива при полете с максимальным запасом топливом составит 550 кг/ч.

Самолёт Ил-114 рассчитан на перевозку до 64-68 пассажиров. Его силовая установка состоит из двух ТВД ТВ7-117СТ-01 мощностью по 2500 л.с. Максимальная взлётная масса составляет 23,5 т; максимальная масса коммерческой нагрузки - 6500 кг (при максимальном запасе топлива коммерческая нагрузка составляет до 1500 кг). Крейсерская скорость - 500 км/ч; крейсерская высота полёта 7600 м; взлётная/посадочная дистанции 1350/1350 м.

Первоначально планировалось возобновить производство Ил-114 на Нижегородском авиационном заводе "Сокол" с началом поставок уже в 2018 году. Затем в качестве производственной площадки был выбран ЛАЗ в подмосковных Луховицах, и в 2017 году ОАК заявляла о планах начать производство на ЛАЗ и серийные поставки Ил-114-300 в 2021 году и уже в 2022 году выйти там на проектную мощность производства 12 самолетов ежегодно. На авиасалоне МАКС-2017 Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) подписала с ОАК соглашение о намерениях по покупке 50 самолетов Ил-114-300, с поставкой первых трех в 2020 году. В 2021 году ОАК заявляла о намерении провести сертификацию Ил-114-300 к осени 2023 года и начать его серийное производство темпом 12 самолетов в год с 2025 года. Реально программа превратилась в долгострой с неясными перспективами, что усугубляется проблемностью двигателя серии ТВ7-117СТ.

Первым опытным образцом Ил-114-300 (ОП-1, регистрационный номер 54114) стал переоборудованный серийный самолет Ил-114 с заводским номером 1033830030 и серийным номером 01-08, построенный в 1994 году Ташкентским авиационным производственным объединением имени В.П. Чкалова (ранее самолет имел регистрационный номер RA-91002), который с 2000 года находился на хранении в Жуковском. С 2016 года самолет переоборудовался в ангаре филиала ПАО "Ил" в Жуковском в прототип Ил-114-300, получив, в частности, новые двигатели ТВ7-117СТ-01 и новое бортовое оборудование, включая цифровой навигационно-пилотажный комплекс ЦНПК-114М2, и совершил первый полет в Жуковском 16 декабря 2020 года. Однако в августе 2021 года испытания были приостановлены в связи с катастрофой опытного экземпляра военно-транспортного самолета Ил-112В, оснащенного теми же двигателями серии ТВ7-117СТ разработки "ОДК-Климов".

Летные испытания по программе Ил-114-300 были возобновлены только 31 марта 2024 года с первым полетом в Луховицах первого изготовленного на ЛАЗ опытного самолета Ил-114-300 (ОП-2, серийный номер 01-10, регистрационный номер 54115) новой постройки. Постройка этого борта велась с 2018 года, центроплан для самолета был изготовлен на заводе ВАСО в Воронеже и поставлен в Луховицы в сентябре 2019 года. Прототип ОП-2 был выкачен на ЛАЗ в мае 2023 года, но более 10 месяцев проходил наземные испытания.

Теперь на ЛАЗ завершен изготовлением третий летный прототип Ил-114-300 (второй полностью новой постройки) - строившийся с 2022 года самолет ОП-3 с серийным номером 1001 и регистрационным номером 54116. Он был выкачен еще в июне 2023 года, но совершил первый полет только 30 марта 2025 года.

Сообщается, что в 2022 году на ЛАЗ были заложены первые шесть серийных самолетов Ил-114-300 с серийными номерами с 1002 по 1007.

Программа строительства Ил-114-300 предусматривает производство на ВАСО ряда важнейших элементов планера самолета, включая крылр и хвостовоео оперение с механизацией, мотогондол и др. В целом в рамках кооперации ПАО "ВАСО" будет изготавливать 42% агрегатов планера самолета Ил-114-300. Панели для фюзеляжа машины Ил-114-300 изготавливаются на Ульяновском авиазаводе "Авиастар". За Нижегородским авиазаводом (НАЗ) "Сокол" закреплено производство отеков фюзеляжа Ил-114-300 панелей, изготовленных в Ульяновске. НАЗ будет отвечать за изготовление около 40% агрегатов и узлов самолета Ил-114-300.

В конце декабря 2022 года Росавиация выдала сертификат типа на турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ-01, который теперь якобы считается "готовым".

Первый полет третьего опытного самолета Ил-114-300 (ОП-3, серийный номер 1001, регистрационный номер 54116), являющегося также вторым самолетом этого типа новой постройки филиала ПАО "ОАК" - Луховицкого авиационного завода (ЛАЗ) имени П.А. Воронина. Луховицы, 30.03.2025 (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Первый и второй опытные самолеты Ил-114-300 (ОП-2 и ОП-3) новой постройки филиала ПАО "ОАК" - Луховицкого авиационного завода (ЛАЗ) имени П.А. Воронина. Луховицы, 30.03.2025 (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"