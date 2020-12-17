Первый полет опытного образца самолета Ил-114-300

Как сообщило ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), 16 декабря 2020 года на аэродроме в Жуковском совершил первый полет новый пассажирский региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300. Разработчик самолета Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина (головное предприятие Дивизиона транспортной авиации ПАО "ОАК" в составе Госкорпорации Ростех).

Первый опытный образец самолета Ил-114-300 (регистрационный номер 54114, переоборудованный серийный самолет Ил-114 с заводским номером 1033830030 и серийным номером 01-08) в первом полете. Жуковский, 16.12.2020 (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО "Ил", летчика-испытателя 1-го класса, Героя России Николая Куимова и летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова, бортового инженера-испытателя 1-го класса Олега Грязева.

Полетное задание предусматривало проверки режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, а также функционирования его систем.

"Первый полет Ил-114-300 - это итог колоссальной работы десятков тысяч людей - ученых, инженеров, специалистов - работающих в КБ и на заводах Объединенной авиастроительной корпорации, на предприятиях наших поставщиков и партнеров. Появление нового турбовинтового регионального самолета открывает новые перспективы для российского гражданского авиастроения", - сказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Со стороны bmpd напомним, что соверший первый полет первый опытный образец Ил-114-300 (регистрационный номер 54114) является переоборудованным серийным самолетом Ил-114 с заводским номером 1033830030 и серийным номером 01-08, построенным в 1994 году Ташкентским авиационным производственным объединением имени В.П. Чкалова (ранее самолет имел регистрационный номер RA-91002), с 2001 года находившимся на хранении в Жуковском. С 2016 года самолет переоборудовался в ангаре филиала ПАО "Ил" в Жуковском в прототип Ил-114-300, получив, в частности, новые двигатели ТВ7-117СТ-01 и новое бортовое оборудование, включая цифровой навигационно-пилотажный комплекс ЦНПК-114М2.

Первый опытный образец самолета Ил-114-300 (регистрационный номер 54114, переоборудованный серийный самолет Ил-114 с заводским номером 1033830030 и серийным номером 01-08) в первом полете. Жуковский, 16.12.2020 (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Первый опытный образец самолета Ил-114-300 (регистрационный номер 54114, переоборудованный серийный самолет Ил-114 с заводским номером 1033830030 и серийным номером 01-08) в первом полете. Жуковский, 16.12.2020 (с) / Николай Краснов / russianplanes.net ( ссылка )

Первый опытный образец самолета Ил-114-300 (регистрационный номер 54114, переоборудованный серийный самолет Ил-114 с заводским номером 1033830030 и серийным номером 01-08) в первом полете. Жуковский, 16.12.2020 (с) / Вячеслав Грушников / russianplanes.net ( ссылка )

Видео (с) ОАК: