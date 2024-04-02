Первый полет самолета Ил-114-300 новой постройки

Как сообщило ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), 31 марта 2024 года с аэродрома филиала ПАО "ОАК" - Луховицкого авиационного завода (ЛАЗ) имени П.А. Воронина совершил первый полет второй опытный самолет Ил-114-300 (ОП-2, серийный номер 01-10, регистрационный номер 54115), являющийся также первым самолетом этого типа новой постройки.

Первый полет второго опытного самолета Ил-114-300 (ОП-2, серийный номер 01-10, регистрационный номер 54115), являющегося также первым самолетом этого типа новой постройки филиала ПАО "ОАК" - Луховицкого авиационного завода (ЛАЗ) имени П.А. Воронина. Луховицы, 31.03.2024 (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

В пресс-релизе ОАК говорится:

ОАК возобновила программу летных испытаний Ил-114-300, в рамках которой второй опытный самолет совершил первый полет с аэродрома филиала ПАО "ОАК" - ЛАЗ им. П.А. Воронина.

Самолет пилотировал экипаж в составе командира воздушного судна, шеф-пилота, заслуженного летчика-испытателя РФ Сергея Сухаря, заслуженного летчика-испытателя РФ Игоря Зинова, бортового инженера-испытателя 1-го класса Олега Грязева. Полет продолжался 40 минут и проходил на высотах до 900 м и на скоростях до 230 км/час.

В ходе испытаний выполнялась проверка устойчивости и управляемости воздушного судна, а также стабильная работа российских систем и оборудования, большинство из которых изготовлены предприятиями Госкорпорации Ростех.

Командир экипажа сообщил, что полет прошел штатно, системы и оборудование работали исправно, программа полета выполнена полностью. До начала полетов самолет прошел цикл наземных испытаний: были выполнены цеховые и аэродромные отработки. А также в рамках программы летных испытаний выполнены рулежки и скоростные пробежки.

"Возобновление программы летных испытаний - важный этап на пути создания нового самолета для региональных перевозок. Мы подключаем к полетам вторую опытную машину. Хочу поблагодарить коллег по кооперации за их вклад в продолжение программы испытаний. Нам всем предстоит напряженная работа. Самолет создается для эксплуатации, в том числе, в сложных климатических условиях. Мы должны будем подтвердить надежность и работоспособность всех систем, в том числе, в суровом климате", - сказал, комментируя предстоящую программу испытаний, управляющий директор ПАО "Ил" Даниил Бренерман.

Разработчиком самолета выступает дочерняя компания ОАК - ПАО "Ил", окончательная сборка самолета осуществляется на предприятии в Подмосковных Луховицах.

Самолет Ил-114-300 состоит из российских комплектующих, в кооперации участвуют многие предприятия ОАК. Конструкторская документация самолета была переведена в "цифру", создана цифровая модель воздушного судна. Это позволяет ПАО "Ил" и авиазаводам, задействованным в кооперации по созданию самолета, вести работу в едином информационном пространстве.

"Впереди авиастроителям еще предстоит большой объем сертификационных работ по самолету Ил-114-300, в том числе летных испытаний. Современные региональные самолеты российского производства крайне необходимы для решения задач, которые перед воздушным транспортом поставило руководство страны. Это увеличение мобильности наших граждан, рост интенсивности авиасообщения в России к 2030 году в полтора раза", - отметил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

На новом региональном Ил-114-300 улучшены летно-технические характеристики, увеличено применение композиционных материалов, установлен новый цифровой пилотажно-навигационный комплекс. На самолете усовершенствованы практически все основные системы, особое внимание было уделено повышению эргономики кабины экипажа.

Ил-114-300 региональный пассажирский самолет максимальной вместимости 68 мест. Он заменит Ан-24 на местных авиалиниях. Ил-114-300 будет способен работать автономно с относительно небольших аэродромов, имеющих как бетонированные, так и грунтовые покрытия. Кроме того, предполагается использовать его и в арктических районах.

Самолет оснащен двигателем ТВ7-117СТ-01, который прошел комплекс доработок. Также установлена новая вспомогательная силовая установка ТА 14-114, которая обеспечит автономность самолета при обслуживании и подготовке к полету на малооборудованных аэродромах.

"Двигатель ТВ7-117СТ-01 - мощный, надежный и простой в обслуживании. Конструкторы ОДК проделали большую работу по улучшению эксплуатационных характеристик силовых установок семейства ТВ7-117. ОДК наращивает производственные мощности, и мы готовы приступить к серийным поставкам ТВ7-117СТ-01, чтобы обеспечить потребность авиаотрасли в отечественных двигателях", - отметил генеральный директор ОДК, член бюро Центрального совета ООО "СоюзМаш России" Вадим Бадеха.

Авиационный двигатель ТВ7-117СТ-01 является современной разработкой петербургского предприятия "ОДК-Климов". Он сертифицирован в декабре 2022 года и по техническим характеристикам превосходит зарубежные аналоги. Силовая установка обладает повышенной мощностью на взлетном режиме и включает новый воздушный винт АВ112-114, имеющий повышенную тягу 4 тонны.

Полетный лист на первый полет Ил-114-300 был подписан на капоте черной "Волги" управляющим директором ПАО "Ил" Даниилом Бренерманом и начальником летно-испытательного центра ПАО "Ил" Константином Летовым. Традицию ввел более 50 лет назад Генрих Новожилов, в то время генеральный конструктор ОКБ Ильюшина, поставив свою подпись в полетном листе транспортного самолета Ил-76 на капоте служебного автомобиля. Тот взлет прошел успешно, и такое подписание стало доброй ильюшинской традицией.

Ил-114-300 поднялся в небо в день, когда отмечается 130 лет со дня рождения великого авиаконструктора Сергея Ильюшина. Под его руководством были спроектированы, построены и испытаны десятки самолетов для военного и гражданского воздушного флота нашей страны.

Со стороны bmpd напомним, что работы по возобновлению производства самолета Ил-114 в модернизированном облике Ил-114-300 ведутся ОАК с 2014 года. Региональный турбовинтовой пассажирский самолет Ил-114-300 должен иметь дальность полёта до 4800 км с нагрузкой 1000 кг и 3250 км с 1000 кг, с максимальным запасом топлива - до 5600 км. Часовой расход топлива при полете с максимальным запасом топливом составит 550 кг/ч.

Самолёт Ил-114 рассчитан на перевозку до 64 пассажиров. Его силовая установка состоит из двух ТВД ТВ7-117СТ-01 мощностью по 2500 л.с. Максимальная взлётная масса составляет 23,5 т; максимальная масса коммерческой нагрузки - 6500 кг (при максимальном запасе топлива коммерческая нагрузка составляет до 1500 кг. Крейсерская скорость - 500 км/ч; крейсерская высота полёта 7600 м; взлётная/посадочная дистанции 1350/1350 м.

Первоначально планировалось возобновить производство Ил-114 на Нижегородском авиационном заводе "Сокол" с началом поставок уже в 2018 году. Затем в качестве производственной площадки был выбран ЛАЗ в подмосковных Луховицах, и в 2017 году ОАК заявляла о планах начать производство на ЛАЗ и серийные поставки Ил-114-300 в 2021 году и уже в 2022 году выйти там на проектную мощность производства 12 самолетов ежегодно. На авиасалоне МАКС-2017 Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) подписала с ОАК соглашение о намерениях по покупке 50 самолетов Ил-114-300, с поставкой первых трех в 2020 году. В 2021 году ОАК заявляла о намерении провести сертификацию Ил-114-300 к осени 2023 года и начать его серийное производство темпом 12 самолетов в год с 2025 года. Реально программа превратилась в долгострой с неясными перспективами, что усугубляется проблемностью двигателя серии ТВ7-117СТ.

Первым опытным образцом Ил-114-300 (ОП-1, регистрационный номер 54114) стал переоборудованный серийный самолет Ил-114 с заводским номером 1033830030 и серийным номером 01-08, построенный в 1994 году Ташкентским авиационным производственным объединением имени В.П. Чкалова (ранее самолет имел регистрационный номер RA-91002), который с 2000 года находился на хранении в Жуковском. С 2016 года самолет переоборудовался в ангаре филиала ПАО "Ил" в Жуковском в прототип Ил-114-300, получив, в частности, новые двигатели ТВ7-117СТ-01 и новое бортовое оборудование, включая цифровой навигационно-пилотажный комплекс ЦНПК-114М2, и совершил первый полет в Жуковском 16 декабря 2020 года. Однако в августе 2021 года испытания были приостановлены в связи с катастрофой опытного экземпляра военно-транспортного самолета Ил-112В, оснащенного теми же двигателями серии ТВ7-117СТ разработки "ОДК-Климов".

Летные испытания по программе Ил-114-300 возобновлены только теперь, с полетом в Луховицах первого изготовленного на ЛАЗ опытного самолет Ил-114-300 (ОП-2, серийный номер 01-10, регистрационный номер 54115) новой постройки. Постройка этого борта велась с 2018 года, центроплан для самолета был изготовлен на заводе ВАСО в Воронеже и поставлен в Луховицы в сентябре 2019 года. Прототип ОП-2 был выкачен на ЛАЗ в мае 2023 года, но более 10 месяцев проходил наземные испытания.

На ЛАЗ в стьадии постройки находится третий летный прототип Ил-114-300 (второй полностью новой постройки) - самолет ОП-3 с серийным номером 01-11.

Программа строительства Ил-114-300 предусматривает производство на ВАСО ряда важнейших элементов планера самолета, включая крылр и хвостовоео оперение с механизацией, мотогондол и др. В целом в рамках кооперации ПАО "ВАСО" будет изготавливать 42% агрегатов планера самолета Ил-114-300. Панели для фюзеляжа машины Ил-114-300 изготавливаются на Ульяновском авиазаводе "Авиастар". За Нижегородским авиазаводом (НАЗ) "Сокол" закреплено производство отеков фюзеляжа Ил-114-300 панелей, изготовленных в Ульяновске. НАЗ будет отвечать за изготовление около 40% агрегатов и узлов самолета Ил-114-300.

В конце декабря 2022 года Росавиация выдала сертификат типа на турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ-01, который теперь якобы считается "готовым".

Первый полет второго опытного самолета Ил-114-300 (ОП-2, серийный номер 01-10, регистрационный номер 54115), являющегося также первым самолетом этого типа новой постройки филиала ПАО "ОАК" - Луховицкого авиационного завода (ЛАЗ) имени П.А. Воронина. Луховицы, 31.03.2024 (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Видео (с) ОАК: