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В США объявили о планах запуска космического корабля с ядерным двигателем

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Фото: NASA
Фото: NASA.

Компании Exlabs и Antares запустят космический корабль с ядерным двигателем

Калифорнийские стартапы Exlabs и Antares объявили о стратегическом партнерстве с целью разработки корабля с ядерной энергетической установкой для миссий в дальний космос. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Первые миссии Exlabs, включая кампанию 2028 года по сближению с астероидом (99942) Апофис, не предполагают использование ядерной энергетики. Тем не менее ее модульный аппарат Science Exploration and Resource Vehicle (SERV), над которым идет работа, должен получить ядерный реактор разработки Antares. «Ядерная энергия — ключ к обеспечению длительных, продолжительных миссий», — заявил генеральный директор и соучредитель ExLabs Мэтью Шмидгалл.

Первый корабль с ядерной установкой Exlabs и Antares планируют отправить в космос в 2028-2029 годах. «Эта миссия послужит важнейшей проверкой эффективности космической ядерной энергетики и заложит основу для более широкого внедрения ядерных технологий», — отметили в ExLabs.

В ноябре издание European Spaceflight сообщило, что Европейское космическое агентство (ЕКА) запланировало на 2035 год вывести в космическое пространство демонстратор ядерного двигателя.

В октябре 2023-го SpaceNews сообщило, что Научно-исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил США заключила контракты с американскими компаниями на проектирование космических кораблей с ядерной силовой установкой.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Antares РН
Компании
ESA (ЕКА)
Проекты
Ядерный щит
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