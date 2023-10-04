Американские компании получили контракты на лунный ядерный реактор

Предварительный облик DRACO, используемый в промо-материалах. Как именно будет выглядеть готовый демонстратор технологии пока не до конца ясно. Запуск аппарата запланирован на 2027 год в рамках контракта ВВС США National Security Space Launch. В качестве носителя выступят либо Falcon 9, либо Vulcan Centaur.

Научно-исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил США заключила контракты с американскими компаниями на проектирование космических кораблей с ядерной силовой установкой. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Контракты получили компании Intuitive Machines, Lockheed Martin и Westinghouse. Срок исполнения — до декабря 2025 года. Издание отмечает, что эти же организации выбрало НАСА для создания энергоустановок для последних этапов лунной программы Artemis.

В июле SpaceNews сообщило, что НАСА и Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США выбрали для запуска на околоземную орбиту ядерный двигатель, создаваемый корпорацией Lockheed Martin в рамках проекта Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations (DRACO).

В сентябре 2021 года американский журнал Popular Mechanics описал возможный сценарий начала третьей мировой войны, который может стать реальностью благодаря технологии DRACO.