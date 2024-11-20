Европа выведет ядерный двигатель в космос

ЕКА запланировало на 2035 год вывести ядерный двигатель в космос

Европейское космическое агентство (ЕКА) запланировало на 2035 годы вывести в космическое пространство демонстратор ядерного двигателя. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Работы над соответствующей дорожной картой в рамках инициативы pReliminary eurOpean reCKon on nuclEar elecTric pROpuLsion for space appLications (RocketRoll), начатые в 2022 году, были завершены в октябре 2024-го.

Основными целями исследования RocketRoll стали проведение первоначальных оценок осуществимости проекта ядерного двигателя, определение ключевых технологий для его реализации и выявление любых потенциальных экономических и промышленных барьеров на пути к созданию соответствующей установки.

В октябре 2023 года издание SpaceNews сообщило, что Научно-исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил США заключила контракты с американскими компаниями на проектирование космических кораблей с ядерной силовой установкой.

В июле 2022 года гендиректор российского Центра Келдыша Владимир Кошлаков заявил, что создание «штатного» ядерного буксира «Зевс» станет возможным после завершения испытаний капельного излучателя-холодильника, которые должны состояться на Международной космической станции в 2024-м.