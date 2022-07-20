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В России рассказали о создании «штатного» ядерного буксира

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Космический ядерный буксир «Зевс»
Космический ядерный буксир «Зевс».
Источник изображения: Изображение: КБ «Арсенал»

Создание «штатного» ядерного буксира «Зевс» станет возможным после завершения испытаний капельного излучателя-холодильника, которые должны состояться на Международной космической станции (МКС) в 2024 году. Об этом РИА Новости рассказал гендиректор российского Центра Келдыша Владимир Кошлаков.

По его словам, испытания на модуле «Наука» должны подтвердить возможность системы работать в замкнутом контуре. «В его составе уже интегрировано все, что нужно для проведения этого эксперимента, подведена бортовая сеть, места стыковки аппаратуры. У нас тоже вся документация есть. Сейчас по планам отправка стоит на 2024 год, но мы считаем, что надо ускорить этот процесс, потому что он может дать качественный скачок в системах сброса тепла», — сказал эксперт.

По его словам, идея создания ядерного буксира изначально родилась в стенах Центра Келдыша. «Мы отработали основные технические решения, создали принципиальную схему этой установки, показали, что можно создать летный образец, и все свои наработки передали в конструкторское бюро. Конструкторское бюро создает космический аппарат в целом. Но самое сложное, что есть в этом аппарате — сердце этого аппарата, оно было разработано здесь», — сказал Кошлаков.

В июле бывший генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что для межпланетного перелета космонавтов планируется использовать не ядерный буксир «Зевс», а космический корабль с жидкостными ракетными двигателями, выводимый сверхтяжелой ракетой.

Тогда же он заметил, что Российская орбитальная служебная станция (РОСС) будет использоваться для отработки технологии сборки межпланетной станции с ядерным буксиром «Зевс».

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Центр Келдыша
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Ядерный щит
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