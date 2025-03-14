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Установлена причина неполадок в ходе второго пуска ракеты Vulcan Centaur

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Фото: Paul Hennessy / Anadolu / Getty Images
Фото: Paul Hennessy / Anadolu / Getty Images.

ULA: У второй ракеты Vulcan Centaur был производственный дефект сопла

Наблюдаемая в ходе второго пуска ракеты Vulcan Centaur аномалия обусловлена «производственным дефектом» в одной из внутренних частей сопла. Причину неполадок установила компания United Launch Alliance (ULA). Об этом сообщает издание SpaceNews.

В ходе второго пуска, состоявшегося 4 октября, примерно через полминуты после старта носителя у одного из двух боковых твердотопливных ракетных ускорителей Vulcan Centaur отпало сопло. Ракета компенсировала уменьшение тяги, вызванное отсутствием сопла, и успешно выполнила свою миссию. Производителем боковых ускорителей выступает компания Northrop Grumman.

«Мы изолировали первопричину и предприняли соответствующие корректирующие действия», — сказал глава ULA Тори Бруно.

Ранее издание со ссылкой на руководителя сообщило, что ULA готовится запустить несколько тяжелых ракет Vulcan Centaur в 2025 году.

В октябре издание со ссылкой на Бруно заметило, что стоимость разработки нового носителя не превысила семи миллиардов долларов.

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Vulcan РН
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