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ULA продолжит исследовать аномалию Vulcan

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Фото: Joe Skipper / Reuters
Фото: Joe Skipper / Reuters.

ULA продолжит исследовать аномалию, возникшую при втором пуске ракеты Vulcan

Компания United Launch Alliance (ULA) продолжит исследовать аномалию, возникшую при втором пуске ракеты Vulcan. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В ходе запуска Vulcan, состоявшегося 4 октября, у одного из двух боковых твердотопливных ускорителей GEM 36XL центрального блока носителя оторвалось сопло, в результате чего развертывание массогабаритного макета полезной нагрузки отстало на 20 секунд от графика. «Чистый эффект этого составил менее двух процентов от общего импульса ускорителя», — заявил на Международном астронавтическом конгрессе глава ULA Тори Бруно.

Он добавил, что сопло не повлияло на сам двигатель и не поставило под угрозу саму ракету, а небольшую потерю тяги компенсировали агрегаты центрального блока BE-4. Бруно сказал, что инженеры продолжают анализировать данные полета, поскольку ничего подобного не наблюдалось в 35 запусках GEM 63 и нескольких более крупных GEM 36XL, используемых на Vulcan.

Глава ULA отказался обсуждать вопрос того, как аномалия повлияет на сертификацию Vulcan для запусков в интересах национальной безопасности США.

Ранее издание со ссылкой на Бруно сообщило, что стоимость разработки новой ракеты Vulcan не превысила семь миллиардов долларов.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
BE-4
Компании
ULA
Проекты
Vulcan РН
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