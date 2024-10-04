В ULA дали оценку стоимости разработки тяжелой ракеты

ULA: стоимость разработки новой ракеты Vulcan не превысила 7 миллиардов долларов

Стоимость разработки новой ракеты Vulcan не превысила 7 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на главу компании United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно сообщает издание SpaceNews.

Согласно данным руководителя ULA, в отрасли существует «практическое правило», согласно которому разработка тяжелых ракет обходится от 5 до 7 миллиардов долларов. «Vulcan не выходит за рамки практического правила», — сказал Бруно, добавив, что создание носителя обошлось «менее чем в десять миллиардов».

По его словам, на создание инфраструктуры для обеспечения пусков Vulcan компания потратила более миллиарда долларов. Указанная сумма включает также расширение производственных мощностей для обеспечения нужного темпа запуска Vulcan в будущем.

В июле 2020-го бывший гендиректор Центра Хруничева Владимир Нестеров признал, что высокая стоимость тяжелой ракеты «Ангары-А5» объясняется разбазариванием бюджетных денег и неумелым производством. Таким образом экс-руководитель прокомментировал появившееся в июне сообщение о финансовом отчете за 2019 год ранее возглавляемого им предприятия, в котором, согласно информации РИА Новости, утверждалось, что стоимость производства ракеты «Ангара-А5» составляет семь миллиардов рублей, что в три раза дороже производства ракеты «Протон-М».