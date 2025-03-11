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Intuitive Machines объявила о завершении лунной миссии Athena

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Фото: Steve Nesius / Reuters
Фото: Steve Nesius / Reuters.

Intuitive Machines: Миссия Athena завершена из-за нехватки энергии

Лунная миссия IM-2 второго модуля Nova-C, известного как Athena, завершена досрочно из-за нехватки энергии, объявила компания Intuitive Machines (IM). Об этом пишет издание SpaceNews.

«Учитывая направление солнца, ориентацию солнечных панелей и экстремально низкие температуры в кратере, Intuitive Machines не ожидает, что Athena будет подзаряжаться», — заявила компания, добавив, что «миссия завершена, однако команды продолжают оценивать данные, собранные в ее ходе».

По данным Intuitive Machines, модуль Athena прилунился 6 марта в 250 метрах от предполагаемого места посадки в районе плато Монс Мутон недалеко от южного полюса Луны.

Ранее издание сообщило, что модуль Athena прилунился на бок из-за работавшего вхолостую двигателя.

Впервые модуль Nova-C (миссии IM-1) совершил мягкую посадку на лунную поверхность 23 февраля 2024 года.

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