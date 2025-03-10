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Intuitive Machines объяснили прилунение Athena на бок

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Кадр: space.com
Кадр: space.com.

IM: Модуль Athena прилунился на бок из-за работавшего вхолостую двигателя

Второй модуль Nova-C компании Intuitive Machines (IM), известный как Athena, прилунился на бок из-за работавшего вхолостую двигателя. Об этом пишет издание SpaceNews.

Частично успешная мягкая посадка Nova-C состоялась 6 марта в 20:35 мск в районе плато Монс Мутон недалеко от южного полюса естественного спутника Земли.

Через 3,5 часа после этого генеральный директор Intuitive Machines Стив Альтемус сообщил, что модуль совершил посадку в неправильном положении, но не смог рассказать подробных деталей произошедшего. Позднее руководитель компании уточнил, что инженеры получили противоречивые данные о посадке, согласно которым двигатель работал в режиме холостого хода, то есть посадочный модуль находился в вертикальном положении, в то время как данные с инерциального измерительного блока указывали на то, что он лежит на боку.

По словам старшего вице-президента Intuitive Machines Тима Крейна, лазерные высотомеры модуля предоставляли некоторые «шумные» данные вплоть до самого прилунения.

Тем не менее, некоторое оборудование Nova-C может работать. В настоящее время специалисты Intuitive Machines занимаются выясняют, как можно продолжить миссию IM-2.

Intuitive Machines стала второй американской компанией, чей модуль за последнюю неделю высадился на Луне. 2 марта аппарат Blue Ghost 1 компании Firefly Aerospace оказался на поверхности естественного спутника Земли.

Модуль Athena рассчитан на работу в течение одного лунного дня, который продлится около 10 земных суток начиная с запланированной посадки 6 марта. В рамках миссии IM-2 планируется, в частности, изучить содержание водяного льда под поверхностью Луны.

Ракета Falcon 9 с модулем Athena стартовала с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида (США) 26 февраля.

Впервые модуль Nova-C (миссии IM-1) совершил мягкую посадку на лунную поверхность 23 февраля 2024 года.

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Страны
США
Проекты
Луна
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