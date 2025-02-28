Компания Илона Маска запустила модуль к Луне

SpaceX запустила к Луне ракету Falcon-9 с посадочным модулем Athena

Компания SpaceX, принадлежащая бизнесмену Илону Маску, запустила ракету-носитель Falcon-9 с посадочным модулем Athena к Луне. Трансляция пуска велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск состоялся с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида 26 февраля в 19:16 по местному времени (27 февраля, 3:16 по московскому времени). Ожидается, что модуль прилунится 6 марта и проработает на естественном спутнике Земли 10 суток.

Кроме того, Athena доставит на Луну передатчик Nokia, работающий в формате 4G. Таким образом, на естественном спутнике Земли впервые может появиться сотовая связь.

Ранее компания SpaceX завершила расследование инцидента в ходе седьмого запуска многоразовой транспортной системы Starship. Выяснилось, что утечка топлива, которая привела к взрыву второй ступени Starship, вызвана сильным гармоническим откликом на возгорание, произошедшее вблизи одного из двигателей.