Войти
Lenta.ru

Американский модуль Nova-C на Луне завершил работу

127
0
0
Nova-C
Nova-C.
Источник изображения: prt scr youtube.com | NASA

На седьмые сутки находящийся на поверхности Луны американский посадочный модуль Nova-C завершил свою работу. Об этом сообщает американская компания Intuitive Machines.

На седьмые сутки работы аппарата у него закончилась электроэнергия, получение которой стало невозможным из-за наступления лунной ночи. В компании надеются, что впоследствии связь с модулем будет возобновлена.

Ранее глава компании Intuitive Machines Стив Алтемус заявил, что миссия IM-1 модуля Nova-C продлится около шести суток и может продолжиться через три недели, когда солнечный свет снова поступит на панели аппарата.

В феврале в Intuitive Machines сообщили, что за два часа перед мягкой посадкой на поверхность Луны у модуля Nova-C не работал дальномер, в результате чего космический аппарат совершил прилунение без данных бортовой альтиметрии.

Модуль Nova-C совершил мягкую посадку на поверхность Луны 23 февраля.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Луна
Похожие новости
30.08.2022
Первый полет лунной ракеты NASA отменили за 40 минут до старта
22.11.2021
Корабль Cygnus отстыковался от МКС спустя три месяца пребывания на орбите
22.03.2021
В США специалисты NASA провели огневые испытания двигателей ракеты для полета к Луне
04.08.2016
НАСА отложило пилотируемый полет к астероиду до 2026 года
29.05.2014
Россия зовет Китай на Луну
10.12.2012
Частная западная компания планирует коммерческие полеты на Луну
20.07.2011
Байконур провел массированный пуск
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.03 03:00
  • 1
Об уверенности Запада в победе над Россией в серьезном военном конфликте
  • 04.03 02:13
  • 1
Боевые самолеты шестого поколения появятся у России к 2050 году
  • 04.03 00:47
  • 231
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 03.03 22:55
  • 59795
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.03 21:55
  • 6
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения
  • 03.03 19:53
  • 29
Производитель раскрыл характеристики новейших авиационных средств поражения "Гром"
  • 03.03 19:31
  • 8
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 03.03 19:02
  • 1
«Дальность полета возрастет в три раза»: французская компания представила управляемую бомбу Hammer 1000
  • 03.03 15:59
  • 1
Первый полёт турецкого перспективного истребителя Kaan
  • 03.03 15:48
  • 445
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 03.03 15:31
  • 2
Видео: зенитная ракета "358" сбила американский беспилотник Scan Eagle
  • 03.03 14:41
  • 97
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 03.03 12:24
  • 97
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 02.03 21:42
  • 3
Может идеология в государстве не так уж и плохо?
  • 02.03 13:18
  • 31
В США оценили российские Су-34 с УМПК