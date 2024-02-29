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Стало известно о неполадках на американском модуле перед посадкой на Луну

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Посадочный модуль Nova-C способен доставить на поверхность Луны 100 килограмм полезного груза, а также обеспечить его электропитанием и связью с Землей. Максимальная потребляемая мощность — 200 ватт, канал передачи данных — до 6 мегабит
Посадочный модуль Nova-C способен доставить на поверхность Луны 100 килограмм полезного груза, а также обеспечить его электропитанием и связью с Землей. Максимальная потребляемая мощность — 200 ватт, канал передачи данных — до 6 мегабит.
Источник изображения: Intuitive Machines

За два часа перед мягкой посадкой на поверхность Луны у модуля Nova-C не работал дальномер, в результате чего космический аппарат совершил прилунение без данных бортовой альтиметрии. Об этом изданию ArsTechnica стало известно от американской компании Intuitive Machines.

Неполадки возникли из-за невозможности механического включения дальномера. Для обеспечения посадки модуля в компании доработали программное обеспечение, которое для альтиметрии стало использовать данные с трех телескопов НАСА. В результате этого бортовой компьютер Nova-C не смог обрабатывать данные в режиме реального времени — последняя информация о высоте аппарата над поверхностью Луны была получена за 12 минут до его прилунения.

Для посадки модуль задействовал навигационные оптические камеры, данные с которых позволяли бортовому компьютеру по известной начальным высоте и скорости определять изменение скорости снижения космического аппарата. Тем не менее непосредственно у поверхности Луны модуль имел вертикальную скорость 3 метра в секунду вместо необходимого 1 метра в секунду. Кроме того, модуль смещался по горизонтали со скоростью 2 метра в секунду.

Итоговая ошибка определения высоты по оптическим камерам составила 100 метров. После вертикальной посадки у модуля сломалась одна из шести посадочных опор, в результате чего он через пару секунд повернулся на бок.

Ранее в Intuitive Machines сообщили, что специалисты рассчитывают связываться с модулем Nova-C только в течение одного дня.

Модуль Nova-C совершил мягкую посадку на поверхность Луны 23 февраля.

Ракета Falcon 9 с модулем Nova-C компании Intuitive Machines запущена со стартового комплекса 39А Космического центра Кеннеди во Флориде 15 февраля.

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