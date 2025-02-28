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Российскую «Аврору-1МТ» научат поиску людей

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Фото: JGA / Shutterstock / Fotodom
Фото: JGA / Shutterstock / Fotodom.

МАИ: Российский беспилотник «Аврора-1МТ» научат поиску людей

Российский беспилотник «Аврора-1МТ» научат поиску людей. Об этом со ссылкой на Московский авиационный институт (МАИ) сообщает ТАСС.

Беспилотник способен получать информацию о наземных объектах и анализировать ее при помощи искусственного интеллекта (ИИ).

«В перспективе, например, маевский дрон может быть задействован и в поисковых операциях. Мы тестировали его на поиске манекенов людей в лесном массиве, и он успешно справился с задачей, нанеся их расположение на специальную карту», — сказал замдиректора IT-центра МАИ Петр Ухов.

В августе 2024-го РИА Новости со ссылкой на Национальную технологическую инициативу (НТИ) сообщили, что в рамках конкурса «Аэрологистика» успешно продемонстрирована технология несталкивающихся беспилотных летательных аппаратов Detect-And-Avoid-System (DAA).

В том же месяце газете «Известия» представитель компании-разработчика «Стратим» сообщил, что в России запустили серийное производство FPV-дрона «Русак-С» с системой ИИ.

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