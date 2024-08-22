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В России продемонстрировали технологию несталкивающихся беспилотников

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Архивное фото. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Архивное фото. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

В НТИ продемонстрировали технологию несталкивающихся беспилотников

В рамках конкурса «Аэрологистика» успешно продемонстрирована технология несталкивающихся беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Detect-And-Avoid-System (DAA). Об этом со ссылкой на Национальную технологическую инициативу (НТИ) сообщает РИА Новости.

«Команда запускает БПЛА на высоту 130 метров. Встречный беспилотник статично располагается на маршруте движения, но команды не знают ни его координаты, ни в какой момент времени и в какой точке маршрута он появится и появится ли. Система DAA заблаговременно обнаружила приближающийся беспилотник и дала команду обойти его по дуге», — заявили в организации.

По словам технического директора конкурса Алексея Волкова, в общей сложности создается свыше 100 реальных конфликтных ситуаций с участием БПЛА.

Ранее AP сообщило, что дорожно-транспортное происшествие с участием беспилотного автомобиля в Китае назвали вызовом для индустрии искусственного интеллекта (ИИ). Журналисты агентства отметили, что 7 июля беспилотник Baidu совершил наезд на пешехода. По словам опрошенных медиаэкспертов, ИИ придется научиться действовать в нестандартных ситуациях — например, когда другие участники движения нарушают правила дорожного движения.

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Китай
Россия
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AI
БПЛА
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