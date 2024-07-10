ДТП с участием беспилотника назвали вызовом для ИИ

AP: беспилотные автомобили научатся действовать в нестандартных ситуациях

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием беспилотного автомобиля в Китае назвали вызовом для индустрии искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает AP.

Журналисты агентства отметили, что в воскресенье, 7 июля, беспилотник Baidu совершил наезд на пешехода. По словам опрошенных медиаэкспертов, ИИ придется научиться действовать в нестандартных ситуациях — например, когда другие участники движения нарушают правила дорожного движения.

По информации китайских СМИ, ДТП случилось в городе Ухань. Инцидент произошел в момент, когда беспилотный автомобиль Baidu проезжал перекресток на разрешающий сигнал светофора. В это же время дорогу переходил пешеход, нарушая ПДД. В итоге человек был госпитализирован с легкими травмами, ему оказали медицинскую помощь.

Опрошенные журналистами специалисты в области ИИ отметили, что беспилотники настроены не нарушать правила и «ждут» того же от других участников движения. Однако часто автомобилисты и пешеходы не соблюдают правила.

В конце июня специалисты Университета Флориды (США) назвали преимущества живых водителей перед системами автоматического пилотирования. По словам ученых, люди значительно лучше справляются с проездом поворотов и совершают меньше ошибок в ночных поездках.