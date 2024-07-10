Войти
Lenta.ru

ДТП с участием беспилотника назвали вызовом для ИИ

418
0
0
Фото: Josh Arslan / Reuters
Фото: Josh Arslan / Reuters.

AP: беспилотные автомобили научатся действовать в нестандартных ситуациях

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием беспилотного автомобиля в Китае назвали вызовом для индустрии искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает AP.

Журналисты агентства отметили, что в воскресенье, 7 июля, беспилотник Baidu совершил наезд на пешехода. По словам опрошенных медиаэкспертов, ИИ придется научиться действовать в нестандартных ситуациях — например, когда другие участники движения нарушают правила дорожного движения.

По информации китайских СМИ, ДТП случилось в городе Ухань. Инцидент произошел в момент, когда беспилотный автомобиль Baidu проезжал перекресток на разрешающий сигнал светофора. В это же время дорогу переходил пешеход, нарушая ПДД. В итоге человек был госпитализирован с легкими травмами, ему оказали медицинскую помощь.

Опрошенные журналистами специалисты в области ИИ отметили, что беспилотники настроены не нарушать правила и «ждут» того же от других участников движения. Однако часто автомобилисты и пешеходы не соблюдают правила.

В конце июня специалисты Университета Флориды (США) назвали преимущества живых водителей перед системами автоматического пилотирования. По словам ученых, люди значительно лучше справляются с проездом поворотов и совершают меньше ошибок в ночных поездках.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Проекты
AI
БПЛА
Похожие новости
18.10.2011
Беспилотникам принадлежит будущее военной авиации?
13.10.2011
Может ли Москва вернуть себе статус сверхдержавы? ("Global Post", США)
16.08.2011
ГЛОНАСС миллиметровой точности
07.07.2011
Глобальная гонка за возможностям американских беспилотников ("The Washington Post", США)
18.08.2010
Интеллект против фанатизма
15.02.2010
Истребитель с "человеческим интеллектом"
31.01.2008
Борис Обносов: «Предприятия такого типа являются стратегическими лидерами рынка»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.07 15:49
  • 2573
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.07 12:39
  • 23
В России раскрыли главную уязвимость ATACMS
  • 10.07 01:25
  • 1
Противостояние с Россией и конфликт на Украине станут главными темами саммита НАТО
  • 10.07 01:04
  • 1
Минобороны РФ: Россия и Пакистан договорились активнее сотрудничать в сфере обороны и безопасности
  • 09.07 18:56
  • 285
Космонавтика Илона Маска
  • 09.07 17:45
  • 1
Мишустин распорядился создать Саратовское артиллерийское командное училище
  • 09.07 16:20
  • 0
«Крокодильи» слезы Запада
  • 09.07 11:00
  • 4
О новых угрозах для России на Балтике, в связи с расширением НАТО (Финляндия, Швеция)
  • 09.07 10:33
  • 0
«Кровная» ложь беглых
  • 09.07 10:31
  • 0
«Кругосветка» Орбана
  • 09.07 09:54
  • 1
В КГНЦ отметили необходимость авианосцев с архитектурой нового типа
  • 09.07 08:01
  • 4
Западные комплектующие вместо российской модели: Индия представила легкий танк Zorawar
  • 08.07 07:41
  • 3
Раскрыто обозначение новой ракеты американского «Шершня»
  • 08.07 03:56
  • 1
"Сдают один населенный пункт за другим". Почему на Украине все чаще говорят о мире?
  • 08.07 03:26
  • 1
Белоусов пригласил зарубежные оборонные ведомства на конференцию в Москву