В России запустили серийное производство «Русака-С» с ИИ

«Известия»: в России запустили серийное производство FPV-дрона «Русак-С» с ИИ

В России запустили серийное производство FPV-дрона «Русак-С» с системой искусственного интеллекта (ИИ). Об этом «Известиям» сообщил представитель компании-разработчика «Стратим».

Квадрокоптер-камикадзе, несущий боеприпас массой до трех килограммов, атакует цель на скорости до 150 километров в час, совершая полет в автономном режиме последние 500-1000 метров. Дальность полета «Русака-С» — до 20 километров.

Беспилотник с ИИ определяет потенциальные цели для поражения, после чего оператор выбирает конкретную из них для поражения, что «позволяет уверенно атаковать цели за пределами радиогоризонта и обходить зоны действия комплексов радиоэлектронной борьбы противника». «С помощью нейросети дрон обучен определять тяжелую, среднюю бронированную, а также колесную технику, артиллерию и пехоту», — рассказали в компании-разработчике.

Было подчеркнуто, что по своей сути «Русак-С» является дешевой противотанковой управляемой ракетой с самонаведением, поражающей технику в верхнюю проекцию.

В июне представитель московской компании-разработчика «Стратим» рассказал РИА Новости, что российский дрон «Русак», который стоит около тысячи долларов, смог уничтожить в зоне специальной военной операции бронетранспортер Stryker американского производства, который стоит один миллион долларов.