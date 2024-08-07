Подлётная ловля: началось производство FPV-дронов с искусственным интеллектом

БПЛА «Русак-С» может самостоятельно распознавать и приоритизировать цели

В России началось серийное производство FPV-дрона «Русак-С» с искусственным интеллектом. Он может самостоятельно распознавать и приоритизировать цели. Оператору такого аппарата остается выбрать нужную и дать команду на поражение. Эксперты отмечают, что за тактическими БПЛА с искусственным интеллектом будущее, а их применение значительно повысит эффективность ударов, которые наносят дроны.

Отличит танк от орудия

БПЛА «Русак-С» — это квадрокоптер. Он работает как камикадзе, несущий боеприпас весом 2,5–3 кг. Скорость полета — 80 км/ч, на отрезке атаки — до 150 км/ч.

— С помощью нейросети дрон обучен определять тяжелую, среднюю бронированную, а также колесную технику, артиллерию и пехоту, — рассказал «Известиям» представитель компании-разработчика «Стратим». — Далее операторы должны выбрать нужный объект и дать команду атаковать. Последние 500–1000 м, когда выбрана цель и дана команда на ее поражение, он может лететь в автономном режиме. Это позволяет уверенно атаковать цели за пределами радиогоризонта и обойти зоны действия комплексов радиоэлектронной борьбы противника. В автономном режиме дрону всё равно, есть ли у него связь с оператором, гасит его РЭБ или нет.

FPV-дрона «Русак-С» Источник изображения: Фото: КБ «Стратим»

Разработчики поясняют, что «Русак-С» — это, по сути, дешевая противотанковая управляемая ракета (ПТУР) с самонаведением.

— Более того, в отличие от тех же современных образцов отечественных ПТУР, его не надо вести до цели, — уточнил представитель «Стратима». — Есть еще один плюс — он поражает технику в верхнюю проекцию — там самый тонкий слой брони. Для ее пробития не нужна большая и тяжелая боевая часть.

Дальность полета беспилотника — до 20 км.

— Дрон летит гораздо дальше, чем современная ПТУР, — отмечают разработчики.

«Русак-С» может хорошо работать по точечным целям. По словам разработчика, оператор при визуальном контакте может направить дрон прямо в окно дома.

Спасет жизни бойцов

Военные эксперты считают, что за тактическими БПЛА с искусственным интеллектов — будущее.

— Средства РЭБ развиваются одновременно с FPV-дронами, — рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин. — Они глушат часть FPV-дронов, значительно снижая эффективность их использования. Соответственно, разработка аппаратов с элементами искусственного интеллекта идет в разных странах, так как это позволит нейтрализовать работу средств РЭБ. То есть, грубо говоря, если дрон-камикадзе потеряет связь с оператором, он всё равно полетит к цели.

Эксперт отмечает, что такие дроны улучшат защиту операторов. Их можно будет отодвинуть подальше от линии фронта.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

— Сейчас оператор постоянно следит за целью, — отметил эксперт. — Во время полета он не снимает очки, с помощью которых ведет дрон, а в них он вокруг себя ничего не видит. По этой же причине он вынужден находиться на одном месте. В итоге оператор крайне уязвим. Если его обнаружат во время работы, он ничего не сможет предпринять. Те же 500–1000 м, которые беспилотник будет идти на цель самостоятельно, сократят этот временной отрезок, что повысит выживаемость бойцов.

Кроме того, оператор раньше сможет заняться подготовкой следующего дрона для запуска — это ускорит скорость работы, сократит шансы следующей цели скрыться, то есть улучшит эффективность применения, отметил Юрий Лямин.

— Сейчас разработки БПЛА с элементами искусственного интеллекта идут везде — у нас, у противника, во многих странах, — отметил эксперт. — Все понимают, что за этим видом оружия будущее. Причем ближайшее.

«Русак-С» — это полуавтоматический дрон, объяснил военный эксперт Алексей Леонков.

— Он распознает образ, а оператор подтверждает цель и фактически решает вопрос по применению его как оружия, — рассказал он «Известиям». — Это направление более корректное, чем то, что делают американцы. Они пытаются создать систему полностью автономных дронов и уже заявили, что несколько прототипов чуть ли не испытали на Украине.

По мнению Алексей Леонкова, саму систему распознавания правильно было бы размещать на земле, чтобы дрон просто передавал изображение на наземный комплекс — тогда его не жалко было бы потерять.

— Такие аппараты — это перспективное направление, которое будет развиваться, — уверен он. — Думаю, параллельно будет развиваться и другое направление — защита от подобного рода систем вооружений.

Дроны на поле боя

В России сейчас активно работают над новыми дронами, действующими непосредственно на поле боя. Ранее «Известия» писали о начале серийного производство гексакоптера МиС-35.

Он может сбрасывать боеприпасы и вести разведку. В зоне проведения спецперации, где аппарат проходил испытания, его уже успели прозвать «мини-Бабой-Ягой» за внешнее сходство с сельхоздронами, которые используют украинские вооруженные формирования.

МиС-35 Источник изображения: Фото: birds-eye.ru

Боевой радиус гексакоптера МиС-35 при вылете с нагрузкой весом 3,5 кг — 9 км, максимальная грузоподъемность 4,5 кг. В режиме разведывательной миссии МиС-35 может находиться в воздухе до 45 минут, в хороших условиях 54 мин. Беспилотник разгоняется до 63 км/ч.

Основное вооружение — 82-миллиметровые мины и кумулятивные заряды от РПГ-7. Причем на передовой дрон успешно применял гораздо больше видов боеприпасов.

На борту МиСа — аналоговая камера с шестикратным зумом. В качестве дополнительного оборудования может быть использован тепловизор. Это позволяет применять аппарат в качестве разведчика в любое время суток.

Найти и обнаружить МиС-35 крайне сложно — в полете его почти не слышно. Винтомоторная группа состоит из высокоэффективных бесколлекторных двигателей и малошумных композитных пропеллеров.

Система «Поводырь» позволяет БПЛА автономно выйти из зоны действия РЭБ по направлению точки взлета без использования спутниковой навигации. Это серьезно повышает живучесть БПЛА.

Богдан Степовой

Андрей Федоров