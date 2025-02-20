ВВС США провели тестовый пуск МБР Minuteman III

ВВС США провели тестовый пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

Военно-воздушные силы (ВВС) США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Об этом сообщает ТАСС.

Ракета была запущена с базы Вандерберг в штате Калифорния (США) сегодня, 19 февраля, в 12:00 по московскому времени.

Ранее издание Defense One сообщило, что ВВС США приостановили проектирование и создание инфраструктуры новой МБР LGM-35 Sentinel, разрабатываемой на замену Minuteman III.

В ноябре ВВС США также проводили тестовый пуск МБР Minuteman III.