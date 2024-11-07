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США провели пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

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Фото: U.S. Air Force / Reuters
Фото: U.S. Air Force / Reuters.

США провели тестовый пуск МБР Minuteman III без снаряжения

Соединенные Штаты провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Об этом сообщила база Космических сил США Ванденберг, передает РИА Новости.

Отмечается, что совместная группа специалистов Военно-воздушных (ВВС) и Военно-морских сил США обеспечили запуск ракеты без снаряжения.

Ракету LGM-30G Minuteman III приняли на вооружение ВВС США в 1970 году. Она остается единственной МБР шахтного базирования в арсенале США. Дальность ракеты составляет 13 тысяч километров.

В июле источник Bloomberg сообщал, что стоимость создания новейшей американской МБР LGM-35 Sentinel, которая должна заменить Minuteman III, выросла на 81 процент по сравнению с первоначальными расчетами. Работы над Sentinel обойдутся в 141 миллиард долларов.

В июне стало известно, что в США провели тестовый пуск перспективной головной части МБР с боевым блоком Mk.21A. Новый компонент может получить ракета Sentinel.

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Страны
США
Проекты
Minuteman
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