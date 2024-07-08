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Создание новейшей американской межконтинентальной ракеты подорожало на 81 процент

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Изображение: U.S. Air Force
Изображение: U.S. Air Force.

Bloomberg: стоимость создания ракеты Sentinel выросла до 141 миллиарда долларов

Стоимость создания новейшей американской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Sentinel выросла на 81 процент по сравнению с первоначальными расчетами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным издания, расходы на Sentinel составят 141 миллиард долларов, а не 95,8 миллиарда долларов, как это прогнозировалось в 2020 году. По данным собеседника агентства, проект подорожал главным образом из-за роста затрат в сегменте программы «Управление и запуск», который включает в себя стартовые комплексы и другую наземную инфраструктуру для ракет.

Отмечается, что новейшие ракеты Sentinel должны заменить Minuteman, которые используют США с 70-х годов. Издание подчеркивает, что это является ключевым элементом усилий, направленных на модернизацию американских ядерных сил и «противодействие растущим арсеналам России и Китая». Хотя новая МБР пользуется значительной поддержкой в Конгрессе, некоторые конгрессмены считают, что Sentinel следует списать и продлить срок службы ракет Minuteman III, говорится в статье.

По данным Reuters, стоимость проекта ВВС США возросла еще больше: до 160 миллиардов долларов. По информации источников агентства, программа будет продолжена, но возросшая стоимость может заставить Пентагон сократить масштабы или сроки проекта. Кроме того, рост сметы оказывает давление на другие проекты ВВС США, такие как программа истребителей Next Generation Air Dominance.

Ранее в Конгрессе начали расследование по поводу роста стоимости проекта создания баллистических ракет Sentinel до 131 миллиарда долларов. В июне в связи с утратой доверия был отстранен руководитель проекта полковник Чарльз Клегг. Отмечалось, что это решение не связано с расследованием.

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Страны
Китай
Россия
США
Проекты
2020-й год
Minuteman
Ядерный щит
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