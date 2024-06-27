Руководителя проекта новейшей МБР ВВС США отстранили в связи с утратой доверия

Руководителя проекта новой МБР ВВС США отстранили в связи с утратой доверия

Военно-воздушные силы (ВВС) США отстранили руководителя проекта новейшей американской межконтинентальной ракеты (МБР) LGM-35 Sentinel полковника Чарльза Клегга в связи с утратой доверия. Об этом сообщает Bloomberg.

В ВВС заявили, что отставка «напрямую не связана» с расследованием Конгресса по поводу роста стоимости программы, оцениваемой в 131 миллиард долларов, а обусловлена несоблюдением «организационных процедур».

Ранее США с авиабазы Ванденберг в Калифорнии провели тестовый пуск носителя Minotaur I с перспективной головной частью Mk21A, которая может быть применена на МБР LGM-35 Sentinel.

В марте издание Defense One со ссылкой на бюджетные документы сообщило, что летные испытания LGM-35A Sentinel отложили более чем на два года. Согласно новым документам, испытания проведут не ранее февраля 2026 года. Отмечается, что программу разработки МБР пересматривают после того, как ее стоимость на 37 процентов превысила показатели.