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ВВС США приостановили создание МБР Sentinel

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Изображение: U.S. Air Force
Изображение: U.S. Air Force.

ВВС США приостановили создание МБР Sentinel из-за необходимости реструктуризации

Военно-воздушные силы (ВВС) США приостановили проектирование и создание инфраструктуры новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) LGM-35 Sentinel. Об этом сообщает издание Defense One.

По словам официального представителя ВВС США, работы приостановлены из-за необходимости провести реструктуризацию расходов по программе. «В частности, [речь идет о] стартовой установке № 26 на авиабазе Ванденберг, Калифорния, стартовой установке Peacekeeper на авиабазе Хилл, Юта, испытательном центре систем физической безопасности в Дагвэе, связанных учебных установках и базовой конструкции стартовой установки», — уточнили ВВС США.

Поручение приостановить работы дано корпорации Northrop Grumman, которая выступает основным подрядчиком программы LGM-35 Sentinel.

В июле источник агентства Bloomberg сообщал, что стоимость создания новейшей американской МБР LGM-35 Sentinel, которая должна заменить ракету Minuteman III, выросла на 81 процент по сравнению с первоначальными расчетами и обойдется в 141 миллиард долларов.

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Страны
США
Продукция
Minotaur IV
Компании
Northrop Grumman
Проекты
Minuteman
Военные учения
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