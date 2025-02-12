ВВС США приостановили создание МБР Sentinel из-за необходимости реструктуризации

Военно-воздушные силы (ВВС) США приостановили проектирование и создание инфраструктуры новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) LGM-35 Sentinel. Об этом сообщает издание Defense One.

По словам официального представителя ВВС США, работы приостановлены из-за необходимости провести реструктуризацию расходов по программе. «В частности, [речь идет о] стартовой установке № 26 на авиабазе Ванденберг, Калифорния, стартовой установке Peacekeeper на авиабазе Хилл, Юта, испытательном центре систем физической безопасности в Дагвэе, связанных учебных установках и базовой конструкции стартовой установки», — уточнили ВВС США.

Поручение приостановить работы дано корпорации Northrop Grumman, которая выступает основным подрядчиком программы LGM-35 Sentinel.

В июле источник агентства Bloomberg сообщал, что стоимость создания новейшей американской МБР LGM-35 Sentinel, которая должна заменить ракету Minuteman III, выросла на 81 процент по сравнению с первоначальными расчетами и обойдется в 141 миллиард долларов.