Узбекская военная техника на выставке IDEX-2025

На проходящей с 17 по 21 февраля 2025 года в Абу-Даби в Объединённых Арабских Эмиратах международной оборонно-промышленной выставке IDEX-2025 Узбекистан впервые представил образцы тяжелой боевой техники собственной разработки. В экспозиции созданного в начале 2023 года Агентства оборонной промышленности при министерстве обороны Узбекистана на IDEX-2025 были представлены опытные образцы бронетранспортёров Arslon в вариантах с колёсной формулой 6х6 и 8х8, и 155-мм/52 самоходной гаубицы To'fon на бронированном автомобильном шасси 6х6. Образцы были изготовлены на машиностроительном предприятии Krantas Group (бывшее ООО "Kran va Maxsus Texnikalar" - ООО "Краны и спецтехника") в Ташкенте.

Разработанные в Узбекистане опытные образцы бронетранспортёров Arslon в вариантах с колёсной формулой 6х6 и 8х8 и 155-мм/52 самоходной гаубицы To'fon на бронированном автомобильном шасси 6х6 в экспозиции Агентства оборонной промышленности при министерстве обороны Узбекистана на оборонно-промышленной выставке IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ), 17.02.2025. Образцы выставлены у пришвартованного демонстрируемого на IDEX-2025 головного патрульного корабля (малого ракетного корвета) Р 163 Altaf проекта Falaj 3, построенного для ВМС ОАЭ эмиратской судостроительной компанией Abu Dhabi Ship Building (ADSB) и спущенного на воду 15.01.2025 (с) Mirzo @im_mirzo

О существовании бронетранспортера Arslon в варианте 8х8 было впервые публично объявлено в Узбекистане в июле 2024 года, когда было сообщено, что его опытный образец передан на войсковые испытания. БТР Arslon в варианте 6х6 и САУ To'fon демонстрируются впервые.

Заявлялось, что бронетранспортер Arslon 8x8 имеет боевую массу от 32 до 35 тонн и может перевозить до 11 человек, включая трех членов экипажа и восемь десантников. БТР оснащен современным боевым модулем с 30-мм автоматической пушкой (видимо, 2А42) и 7,62-мм пулеметом. Дизельный двигатель имеет мощность 600 л.с. и обеспечивает скоростью по шоссе до 100 км/ч, запас хода по шоссе до 700 км. Утверждается, что Arslon имеет защиту лобовой проекции уровня STANAG 4569 Level 6 и бортов Level 4 и обладает противоминной защитой уровня Level 4a/4b, способной выдержать взрыв в 10 кг тротилового эквивалента. БТР оснащен современной круглосуточной системой управления огнем и системой кругового обзора на основе видеокамер.

Относительно БТР Arslon 6х6 заявляются боевая масса около 22 тонн и применение дизельного двигателя мощностью 450 л.с., скорость по шоссе до 110 км/ч. Установлен боевой модуль, схожий с установленным на Arslon 8x8, хотя и имеющий некоторые отличия.

Самоходная гаубица To'fon на бронированном колесном шасси 6х6 имеет боевую массу 27 тонн и оснащена дизельным двигателем мощностью 335 л.с., скорость по шоссе до 100 км/ч. Качающаяся часть калибра 155-мм/52, видимо, полностью импортная и соответствует Баллистическому меморандуму НАТО. Орудие оснащено автоматизированным досылателем, обеспечивающим скорострельность якобы 7 выстрелов в минуту.

Разработанные в Узбекистане опытные образцы бронетранспортёров Arslon в вариантах с колёсной формулой 6х6 и 8х8 и 155-мм/52 самоходной гаубицы To'fon на бронированном автомобильном шасси 6х6 в экспозиции Агентства оборонной промышленности при министерстве обороны Узбекистана на оборонно-промышленной выставке IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ), 17.02.2025 (с) daryo.uz и социальные сети