Узбекский бронетранспортер Arslon

Как сообщили 15 июля 2024 года СМИ Узбекистана, в Узбекистане на войсковые испытания переданы опытные образцы разработанных Агентством оборонной промышленности при министерстве обороны Узбекистана модифицированного варианта бронированной машины класса MRAP Tarlon-M (4x4) и колесного бронетранспортера Arslon (8x8), которые созданы "по стандартам НАТО". Изготовителем обоих машин является машиностроительное объединение Krantas Group (Ташкент).

Опытный образец узбекского бронетранспортера Arslon (8x8) (с) кадр из видео министерства обороны Узбекистана

Машина Tarlon-M является модифицированным вариантом впервые представленной в Узбекистане в 2020 году машины Tarlon. Первоначально Tarlon считался лицензионным клоном известной бронированной машины Ejder Yalçın 4х4 турецкой компании Nurol Makina, однако представители Nurol Makina в августе 2020 года опровергли свое участие в создании бронеавтомобиля Tarlon, и заявили, что о существовании Tarlon им стало известно только из сообщений СМИ, и что об участии Nurol Makina в серийном производстве Tarlon "не может быть речи". Узбекская сторона заявляла об организации серийнрй сборки Tarlon на заводе Krantas Group (бывшее ООО "Kran va Maxsus Texnikalar" - ООО "Краны и спецтехника"), однако до настоящего времени она не начиналась и в 2023 году только сообщалось там об изготовлении очередного опытного образца Tarlon.

Теперь же, как заявляется, Tarlon-M стал четвертой модификацией бронеавтомобиля Tarlon-M. Сообщается, что он имеет боевую массу 13,5-14,5 тонн, вместиость до 9 человек и оснащен "разработанным отечественными специалистами" дистанционно управляемым боевым модулем с 14,5-мм пулеметом.

Бронетранспортер Arslon (8x8) имеет боевую массу от 32 до 35 тонн и может перевозить до 11 человек, включая трех членов экипажа и восемь десантников. БТР оснащен современным боевым модулем с 30-мм автоматической пушкой (видимо, 2А42) и 7,62-мм пулеметом. Утверждается, что Arslon имеет защиту лобовой проекции уровня STANAG 4569 Level 6 и бортов Level 4 и обладает противоминной защитой уровня Level 4a/4b, способной выдержать взрыв в 10 кг тротилового эквивалента.

Опытный образец узбекского бронетранспортера Arslon (8x8) (с) кадры из видео министерства обороны Узбекистана

Опытный образец узбекской бронированной машины класса MRAP Tarlon-M (4x4) (с) кадр из видео министерства обороны Узбекистана

(с) nova24.uz

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