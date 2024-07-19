Войти
bmpd.livejournal.com

Узбекский бронетранспортер Arslon

211
0
0

Как сообщили 15 июля 2024 года СМИ Узбекистана, в Узбекистане на войсковые испытания переданы опытные образцы разработанных Агентством оборонной промышленности при министерстве обороны Узбекистана модифицированного варианта бронированной машины класса MRAP Tarlon-M (4x4) и колесного бронетранспортера Arslon (8x8), которые созданы "по стандартам НАТО". Изготовителем обоих машин является машиностроительное объединение Krantas Group (Ташкент).

Опытный образец узбекского бронетранспортера Arslon (8x8) (с) кадр из видео министерства обороны Узбекистана

Машина Tarlon-M является модифицированным вариантом впервые представленной в Узбекистане в 2020 году машины Tarlon. Первоначально Tarlon считался лицензионным клоном известной бронированной машины Ejder Yalçın 4х4 турецкой компании Nurol Makina, однако представители Nurol Makina в августе 2020 года опровергли свое участие в создании бронеавтомобиля Tarlon, и заявили, что о существовании Tarlon им стало известно только из сообщений СМИ, и что об участии Nurol Makina в серийном производстве Tarlon "не может быть речи". Узбекская сторона заявляла об организации серийнрй сборки Tarlon на заводе Krantas Group (бывшее ООО "Kran va Maxsus Texnikalar" - ООО "Краны и спецтехника"), однако до настоящего времени она не начиналась и в 2023 году только сообщалось там об изготовлении очередного опытного образца Tarlon.

Теперь же, как заявляется, Tarlon-M стал четвертой модификацией бронеавтомобиля Tarlon-M. Сообщается, что он имеет боевую массу 13,5-14,5 тонн, вместиость до 9 человек и оснащен "разработанным отечественными специалистами" дистанционно управляемым боевым модулем с 14,5-мм пулеметом.

Бронетранспортер Arslon (8x8) имеет боевую массу от 32 до 35 тонн и может перевозить до 11 человек, включая трех членов экипажа и восемь десантников. БТР оснащен современным боевым модулем с 30-мм автоматической пушкой (видимо, 2А42) и 7,62-мм пулеметом. Утверждается, что Arslon имеет защиту лобовой проекции уровня STANAG 4569 Level 6 и бортов Level 4 и обладает противоминной защитой уровня Level 4a/4b, способной выдержать взрыв в 10 кг тротилового эквивалента.

Опытный образец узбекского бронетранспортера Arslon (8x8) (с) кадры из видео министерства обороны Узбекистана

Опытный образец узбекской бронированной машины класса MRAP Tarlon-M (4x4) (с) кадр из видео министерства обороны Узбекистана

(с) nova24.uz

Видео:

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Узбекистан
Продукция
2А42
Компании
Nurol
Проекты
2020-й год
Похожие новости
15.02.2021
Венгерская армия получила первые турецкие бронированные машины Ejder Yalçın
15.01.2021
Военная техника производства Узбекистана
31.12.2020
Венгрия намерена закупить крупную партию турецких ББМ "Эйдер Ялчин"
28.07.2020
Узбекистан начал производство легких бронеавтомобилей "Тарлон"
27.07.2020
Локализация производства турецких бронированных машин Ejder Yalçın 4x4 в Узбекистане
06.02.2018
Про миллиард: итоги работы национального ВПК в 2017 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.07 05:00
  • 2711
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.07 04:46
  • 2
Наврать высоту: техошибка могла стать причиной катастрофы SSJ-100 под Коломной
  • 19.07 03:46
  • 1
Генерала Шамарина отстранили от должности
  • 19.07 03:34
  • 1
Глава ЕК назвала безопасность Украины лучшей инвестицией в безопасность ЕС
  • 19.07 03:27
  • 1
ЕС, США, Китай как посредники в урегулировании на Украине. Главное из письма Орбана Мишелю
  • 19.07 03:07
  • 1
Из Европы хотят сделать военную крепость
  • 18.07 21:11
  • 1
Ответ на текст "До войны Запада с Россией осталось пять лет".
  • 18.07 20:15
  • 65
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 18.07 17:32
  • 127
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 18.07 15:31
  • 0
«Ледяной пакт» НАТО против России и Китая
  • 18.07 15:29
  • 0
До войны Запада с Россией осталось пять лет
  • 18.07 12:28
  • 159
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 18.07 10:55
  • 1
Источник: контракт на третью пару БДК проекта 11711 может быть подписан до конца года
  • 18.07 06:23
  • 2
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 18.07 02:58
  • 1
О развитии и перспективах ОБТ в СССР/России