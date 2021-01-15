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Военная техника производства Узбекистана

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12 января 2021 года, в предверии 29-летия образования вооруженных сил Узбекистана и узбекского Дня защитников Родины, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Академию вооруженных сил Узбекистана. В числе прочего, Шавкату Мирзиёеву там были продемонстрированы образцы продукции узбекской оборонной промышленности, включая баггиподобные автомобили для сил специального назначения, сделанные, как сообщается, на шасси грузового автомобиля ГАЗ-3308 "Садко".

Узбекские баггиподобные автомобили для сил специального назначения, сделанные, как сообщается, на шасси грузового автомобиля ГАЗ-3308 "Садко". Ташкент, 12.01.2021 (с) пресс-служба президента Узбекстана

Также Шавкату Мирзиёеву был продемонстрирован образец бронеавтомобиля Qulqon, представленный узбекской Krantas Group, и выполненный, предположительно, на шасси Isuzu (4x4).

Как сообщили узбекские СМИ, Krantas Group и Туйтепинский завод металлоконструкций намерены организовать в Ташкентской области Узбекистана производство военной и специальной техники, включая легкобронированные автомобили, автоцистерны, грузовики, тракторы, мусоровозы, снегоуборочные и другие машины. Проект, презентованный президенту Узбекистана, оценивается в 55 млн долл.

В городе Нурафшан Ташкентской области на площади 12 га планируется наладить производство военной и специальной техники. Проект был представлен президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву 11 января 2021 года, следует из презентации в сюжете телеканала "Узбекистан 24".

Проект оценивается в 55 млн долларов. Его реализацией при содействии Национального банка Узбекистана займётся компания Nurafshon-Maxsus-Texnika. Она инвестирует 16 млн долларов собственных средств и привлечет банковский кредит в 39 млн долларов.

На первом этапе с 2021 года намечено производить военную технику - по 100 легкобронированных автомобилей Tarlon и Qalqon за год. Первый предназначен для охраны и сопровождения колонн, санитарной перевозки, ведения инженерной, радиационной, химической и биологической разведки и огневой поддержки. Детали про вторую машину получить не удалось.

На втором этапе с 2022 года планируется выпускать специальную технику - 200 автоцистерн для перевозки топлива, 500 грузовиков, 300 тракторов, 400 мусоровозов, 100 снегоуборочных машин, 20 пожарных машин.

Уровень локализации техники, как ожидается, составит 50%, объём ежегодного спроса оценивается в 15 тысяч единиц техники, ежегодный экспорт - в 5 млн долларов, самоокупаемость - 5 лет.

О компании Nurafshon-Maxsus-Texnika: согласно Единому государственному регистру предприятий и организаций Узбекистана, Nurafshon-Maxsus-Texnika зарегистрирована 21 февраля 2019 года в Нурафшане. Основной вид деятельности - производство строительных металлических конструкций и изделий. Учредителями указаны компании Krantas Group (72%) и To’ytepa Metall Qurilmalari (28%).

Krantas Group (учредитель Мохир Каримов) производит спецтехнику для различных отраслей промышленности и строительного сектора, включая грузоподъёмную, специальную, сельскохозяйственную технику, самосвалы и другое. Туйтепинский завод металлоконструкций занимается изготовлением строительных металлических конструкций с 1964 года.

Cо стороны bmpd напомним, что упомянутый также бронеавтомобиль Tarlon, опытный образец которого был продемонстрирован в Узбекистане летом 2020 года, выглядит как клон турецкой бронированной машины Ejder Yalçın 4х4 турецкой компании Nurol Makina. Министерство обороны Узбекистана приобрело 24 машины Ejder Yalçın 4х4, а в 2017 году на правительственном уровне был подписан меморандум о взаимопонимании с узбекским автомобильным предприятием UzAuto об организации совместного производства в Узбекистане на мощностях последнего 1000 бронеавтомобилей Ejder Yalçın 4x4 разработки турецкой Nurol Makina. Однако до настоящего времени этот меморандум так и не был реализован, а представители Nurol Makina в августе 2020 года опровергли свое участие в создании бронеавтомобиля Tarlon, и заявили, что о существовании Tarlon им стало известно только из сообщений СМИ, и что об участии Nurol Makina в серийном производстве Tarlon "не может быть речи".

Узбекские баггиподобные автомобили для сил специального назначения, сделанные, как сообщается, на шасси грузового автомобиля ГАЗ-3308 "Садко". Ташкент, 12.01.2021 (с) пресс-служба президента Узбекстана

Опытный образец бронеавтомобиля Qulqon, представленный узбекской Krantas Group, и выполненный, предположительно, на шасси Isuzu (4x4). Ташкент, 12.01.2021 (с) пресс-служба президента Узбекстана

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Турция
Узбекистан
Компании
Nurol
ГАЗ Группа
Проекты
2020-й год
ЯО
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