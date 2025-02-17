Гусеничные машины огневой поддержки. Часть I.

Машины огневой поддержки (МОП) от других боевых бронированных машин отличают несколько факторов. МОП часто базируются на существующих колёсных (как правило, 6×6 или 8×8) или гусеничных БТР или БМП, которые модифицированы с помощью башни, вооружённой крупнокалиберной пушкой. Как следствие, они имеют более лёгкую броню и легче, чем основной боевой танк (ОБТ). Из-за этого их часто называют «лёгкими танками».

Однако название «танк» может вводить в заблуждение, поскольку у этих машин недостаточно защиты, чтобы выполнять роль «настоящего» танка при прорыве обороны или борьбе с тяжелобронированными целями. Несмотря на то, что МОП часто базируются на той же платформе, что и БТР или БМП, как правило, они не способны перевозить отделение мотопехоты.

Исторически сложилось так, что их основное вооружение как правило имеет меньший калибр, чем современные ОБТ. Однако в последние годы эта тенденция изменилась, поскольку на более лёгких машинах стали использовать 120- и 125-мм орудия с малой отдачей.

Машина огневой поддержки M1128 MGS на базе БТР Stryker

Эти характеристики отражают основную задачу МОП – оказывать пехотным подразделениям непосредственную огневую поддержку (в отличие от косвенной огневой поддержки с помощью артиллерии). Для этого требуется возможность глобального использования лёгких/средних сил и их сопровождения на труднопроходимой местности.

Как правило, ожидается, что машины огневой поддержки не будут вступать в прямой бой с тяжелобронированными боевыми машинами, подобными ОБТ. При этом, их основное вооружение может быть пригодно для этого, и они для усиления противотанковых возможностей могут быть оснащены ПТУРами, установленными на башне.

В целом, БМП можно считать ББМ средней массы, в первую очередь предназначенными для поражения пехоты, стационарных укреплений, таких как бункеры, а также легкой и среднетяжелой техники. В то время как МОП обычно выполняют задачу поддержки легких сил, они также могут быть приданы мотопехотным подразделениям, освобождая ОБТ для других миссий.

Машина огневой поддержки M10 Booker

Армия США в настоящее время работает над поставкой на вооружение новой МОП, закупленной в рамках программы мобильной защищенной огневой мощи (Mobile Protected Firepower, MPF). По определению Пентагона, M10 «Букер» (Booker) в первую очередь предназначен для оказания огневой поддержки боевым группам пехотных бригад армии США (IBCT), повышая их общую эффективность.

Демонстрационная стрельбы машины огневой поддержки M10 Booker на полигоне Абердин, шт. Мэриленд.

M10 «Букер» производится компанией General Dynamics Land Systems (GDLS) и основан на сильно модифицированной версии платформы ASCOD 2 (австрийско-испанская совместная разработка). По сравнению с оригиналом корпус M10 существенно изменён. При этом, он сохранил установленный спереди дизельный двигатель MTU 8V 199 TE21 мощностью 600 кВт (805 л. с.), соединённый с автоматической шестиступенчатой (четыре вперёд и две назад) коробкой передач Allison 3040 MX.

Платформа оснащена гидропневматической подвеской в каждом опорном рычаге, использующей меньший внутренний объем, чем торсионы, обычно используемые в семействе ASCOD. В то время как гусеницы модели T161, которые используются на БМП «Брэдли» (M2/M3 Bradley). В машине отсутствует вспомогательная силовая установка (APU), но он оснащен литий-ионными батареями 6 Т, которые обеспечивают бесшумную работу и позволяют запускать основные системы при выключенном двигателе.

На машине огневой поддержки установлены: 105-мм нарезная пушка XM35 L52, спаренный 7,62-мм пулемёт и 12,7-мм крупнокалиберный пулемётом в кольцевом креплении на командирской башенке.

На рабочем месте наводчика, в правой верхней части башни установлены дневной и тепловизионный прицелы. Командир, в левой верхней части башни имеет независимые панорамный дневной и тепловизионный прицелы. Дополнительно, экипаж обеспечивается набором камер для обзора на 360° вокруг транспортного средства.

По своим габаритам M10 «Букер» немного выше, чем ОБТ M1 «Абрамс», но немного меньше по ширине и длине. С точки зрения взаимозаменяемых деталей, а также компоновки экипажа башня имеет некоторые общие черты с башней M1 «Абрамс». Как утверждают армейские источники, система управления огнём (FCS) аналогична системе «Абрамса». При массе 38 тонн M10 «Букер» примерно в два раза легче «Абрамса».

M10 слишком велик, чтобы его можно было перевозить на военно-транспортном самолете C-130, но два таких танка поместятся в C-17; в то же время на C-17 можно перевозить только один «Абрамс». Важно отметить, что M10 может преодолевать мосты, непреодолимые для «Абрамса», что позволяет армии обеспечивать мобильную защиту в районах, недоступных для ОБТ.

Характеристики M10 привели к тому, что некоторые наблюдатели стали называть его лёгким танком, но Пентагон выступил против такой характеристики. Основное возражение против определения «лёгкий танк» связано с назначением модели, которая предназначена для ведения огня прямой наводкой для нейтрализации препятствий, с которыми обычно сталкивается пехота, таких как бункеры, огневые точки или лёгкая бронетехника.

Машина огневой поддержки M10 «Букер» на Абердинском испытательном полигоне, шт. Мэриленд. 18 апреля 2024 года.

Компания GDLS в июне 2022 года получила контракт на начальное производство в ограниченн6ом колличестве (LRIP). Этот контракт распространялся на 96 МОП, первая из которых была поставлена армии в апреле 2024 года. В августе 2024 года армия заключила с компанией второй контракт LRIP. Цель армии – приобрести 504 машин огневой поддержки, хотя официальные лица предупреждают, что эта цифра может измениться.

Каждой пехотной дивизии планируется придать один батальон из 42 М10. Считается, что этого достаточно, чтобы обеспечить каждую роту IBCT 14 машинами. Текущее планирование предусматривает достижение статуса оснащенности первого развертывания (FUE) в четвертом квартале 2025 финансового года. Ожидается, что первая рота будет придана 82-й воздушно-десантной дивизии в Форт-Либерти, Северная Каролина. Армия не сообщила, будет ли это подразделение первым, получившим полноценный батальон, или же оставшиеся роты первого батальона будут распределены по другим дивизиям.

В июле 2024 года десантники в Форт-Либерти приступили к интенсивному циклу обучения и испытаний новой техники. Результаты испытаний, которые должны были длиться три месяца, пока не опубликованы. Согласно последнему известному плану, в январе 2025 года должны были начаться первоначальные эксплуатационные испытания и оценка (IOT&E), если результаты испытаний в Форт-Либерти будут положительными. В ходе IOT&E будут определены все изменения, которые GDLS необходимо внести в систему. Положительный отчёт IOT&E откроет путь к принятию решения о полномасштабном производстве (FRP) в третьем квартале 2025 финансового года.

Продолжение следует…

По материалам ресурса euro-sd.com