Модернизация армии США: приоритетные программы. Часть I

Модернизация армии США базируется на военных программах развития, среди которых в 2017 году определена 31 приоритетная. Позже в этот список были добавлены еще четыре программы разработки и приобретения, которые стали известны как «системы сигнатур 31+4».

Эти «системы сигнатур» считаются жизненно важными для проведения многодоменных операций (МДО). Созданное в 2018 году Командование будущего армии (Army Futures Command) было уполномочено осуществлять первоначальные 31 программу разработки и приобретения, в то время как совместное Управление ускоренного развития и критических технологий (Rapid Capabilities Critical Technologies Office, RCCTO) Министерства обороны США взяло на себя руководство оставшимися четырьмя (все из которых относятся либо к ракетным системам большой дальности, либо к оборонительным лазерным системам высокой энергии). В сумме 35 программ модернизации армии США сгруппированы в восемь портфелей возможностей:

высокоточные системы большой дальности ( Long-Range Precision Fires, LRPF );

); боевые машины следующего поколения ( Next-Generation Combat Vehicles, NGCV );

); перспективные вертолеты ( Future Vertical Lift, FVL );

); сетевые проекты;

интегрированная противовоздушная и противоракетная оборона ( Integrated Air and Missile Defence, IAMD );

); летальность солдата ( Soldier Lethality );

); гарантированное позиционирование, навигация и синхронизация ( Assured Positioning, Navigation, and Timing, A-PNT );

); синтетическая обучающая среда (Synthetic Training Environment).

Первые шесть категорий официально обозначены как приоритеты модернизации армии, в то время как последние две описываются как «области обеспечения».

Министерство обороны США определило необходимость ускорения разработки и приобретения ключевых трансформационных технологий. В октябре 2021 года тогдашний начальник штаба армии генерал Джеймс МАККРНВИЛЛ объявил, что 24 из 35 систем и технологий будут «в руках солдат» к 2023 финансовому году (ФГ). Впоследствии он пояснил, что эта формулировка относится не только к оперативному развертыванию систем, но и к тестированию и оценке прототипов и демонстраторов оперативными подразделениями.

Фактически, к концу 2023 ФГ (31 октября 2023 года) армия не достигла цели Дж.Макконвилла только по одной системе, но только за счет включения в расчет так называемых событий «точки соприкосновения солдата». Эти «точки» включают сбор отзывов непосредственно от личного состава в ходе процесса разработки и исследования прототипа, чтобы гарантировать, что системы будут действительно эффективно работать в полевых, а не только в лабораторных условиях.

С тех пор произошли дополнительные существенные изменения. Некоторые системы достигли либо начальной эксплуатационной готовности (initial operational capability, IOC), либо ранней эксплуатационной готовности (early operational capability, EOC) и начались первичные поставки в оперативные подразделения. Вместе с тем, если, со слов специалистов, в одних программах модернизации армии достигается ощутимый прогресс, то в некоторые другие отстают от своих первоначальных сроков, а некоторые – полностью свернуты.

Высокоточные системы большой дальности (LRPF)

Первоначально портфель модернизации армии LRPF включал в себя:

артиллерийское орудие увеличенной дальности ( Extended Range Cannon Artillery, ERCA ), иначе самоходную гаубицу, предназначенную для удвоения дальности стрельбы текущей ствольной артиллерии;

), иначе самоходную гаубицу, предназначенную для удвоения дальности стрельбы текущей ствольной артиллерии; высокоточную ударную ракету ( Precision Strike Missile, PrSM ), способную поражать цели на дальности до 499 км;

), способную поражать цели на дальности до 499 км; стратегический огонь средней дальности ( Strategic Mid-Range Fires, SMRF ) более 500 км (первоначально называлась «Возможности систем среднего класса» ( Midrange Capabilities System, MCS ) – по сути, это наземная пусковая установка для ракет Tomahawk и SM-6;

) более 500 км (первоначально называлась «Возможности систем среднего класса» ( ) – по сути, это наземная пусковая установка для ракет Tomahawk и SM-6; гиперзвуковое оружие большой дальности (Long-Range Hypersonic Weapon, LRHW) с дальностью стрельбы более 2775 км. Три проекта ракет в совокупности называются портфелем «Стратегический огонь» (Strategic Fires).

По причине чрезмерной деградации ствола во время стрельбы прототипирование проект ERCA прекратилось в марте 2024 года. Поскольку потребность в ствольной артиллерии с увеличенной дальностью стрельбы сохраняется, служба в настоящее время изучает имеющиеся зарубежные и отечественные артиллерийские системы на предмет их потенциала для использования новых боеприпасов большой дальности. Бюджетный запрос армии на 2025 ФГ включает 55 млн. долл. США на работы по созданию орудий с увеличенной дальностью стрельбы.

PrSM успешно завершила свои производственные квалификационные летные испытания в ноябре 2023 года. Они позволили принять ракеты в стадии EOC Increment 1 (PrSM Inc 1), начиная с первого квартала 2024 ФГ (Q1 FY 2024). О поставке первых ракет PrSM Inc 1 армия США объявила 8 декабря 2023 года. Тем самым было положено начало многолетним усилиям по замене арсенала ракет ATACMS. Достижение PrSM Inc 1 стадии IOC запланировано на 2025 год. В бюджетных документах упоминаются планы по внедрению PrSM Inc 2, которая будет оснащена многорежимной головкой самонаведения для атаки движущихся целей в 2026 ФГ, а IOC для PrSM Inc 2 ожидается в 2028 ФГ.

Проект SMRF (также известен как система оружия «Тайфун» / Typhon) включает ракету SM-6 и крылатую ракету «Томахок» (Tomahawk), адаптируя обе модели для наземного запуска с транспортно-пусковых установок. Поставка прототипов систем «Тайфун» началась в декабре 2022 года. Первые подразделения были оснащены прототипной батареей, назначенной в 1-ю многопрофильную оперативную группу (1 MDTF), которая провела успешные испытательные стрельбы в первой половине 2023 года.

Батарея ТПУ «Тайфун»

Вторая батарея SMRF активирована в январе 2024 года. Одна батарея была временно развернута на Филиппинах в апреле–мае 2024 года, демонстрируя EOC. Планы предусматривают минимум четыре батареи во всей армии.

Проект гиперзвукового оружия (LRHW) страдает от технических задержек и отстает от графика. Недавние заявления армии США предполагают проведение полного системного летного испытания к концу 2024 ФГ. В случае успеха такое испытание – когда бы оно ни было завершено – проложит путь к сертификации системы оружия и последующего оборудования первой оперативной батареи (в статусе EOC). Армия заявила, что первая батарея может получить свой комплект из восьми ракет в течение 11 месяцев после сертификации.

Боевые машины следующего поколения (NGCV)

Модернизация армии в рамках портфеля NGCV включает четыре проекта:

опционально пилотируемая боевая машина ( Optionally Manned Fighting Vehicle, OMFV ), теперь обозначена как боевая машина механизированной пехоты XM30;

), теперь обозначена как боевая машина механизированной пехоты XM30; бронированная многоцелевая машина ( Armored Multi-Purpose Vehicle, AMPV );

); машина мобильной защищенной огневой мощи ( Mobile Protected Firepower, MPF), теперь обозначена как легкая машина M10 Booker;

теперь обозначена как легкая машина M10 Booker; роботизированная боевая машина (Robotic Combat Vehicle, RCV).

Боевая машина механизированной пехоты XM30 в настоящее время является программой быстрого прототипирования среднего уровня (Middle Tier Acquisition Rapid rototyping, MTA-RP). В июне 2023 года армия заключила контракты на этапы 3 и 4 (детальное проектирование/создание прототипа и испытания) с компанией General Dynamics Land Systems, предлагающей БМП «Грифин III» (Giffin III), и предприятием American Rheinmetall Vehicles, предлагающим БМП «Линкс» (KF41 Lynx). Армия планирует перейти от MTA-RP к основному пути приобретения возможностей на этапе B во втором квартале 2025 ФГ и сократить выбор до одного поставщика на этапе C в 2027 ФГ. Мелкосерийное начальное производство (low-rate initial production, LRIP) запланировано на первый квартал 2028 ФГ, с решением о полномасштабном производстве (FRP) в 2030 ФГ.

Бронированная многоцелевая машина (AMPV) поступила в фазу LRIP в 2019 году. COVID-19 и производственные проблемы задержали поставку испытательных машин, но к октябрю 2021 года были достигнуты контрактные уровни LRIP. В марте 2023 года первая боевая группа бронетанковой бригады (ABCT) получила полный комплект AMPV. В сентябре 2023 года армия США заключила с BAE контракт на FRP. В бюджетных документах показаны планы финансирования третьего заказа FRP с закупкой 81 машины в 2024 ФГ. Общая цель приобретения составляет 2897 единиц.

Несмотря на внешний вид и 105-мм основное орудие, армия США отказывается классифицировать M10 Booker как лёгкий танк и называет его боевой машиной

Первая серия LRIP боевых машин M10 Booker передана армии в феврале 2024 года. В настоящее время они оцениваются воздушно-десантными подразделениями, а первоначальное мероприятие по эксплуатационным испытаниям и оценке (IOT&E) запланированы на январь 2025 года. Если результаты IOT&E окажутся удовлетворительными, решение по FRP может быть принято в третьем квартале 2025 ФГ. В бюджетный запрос армии на 2025 год включены средства на первоначальный транш FRP в размере 33 машин. Ввод в эксплуатацию оперативных систем запланирован на четвертый квартал 2025 ФГ. (Дополнительно)

Программа RCV претерпела серьезную реструктуризацию. Первоначальная концепция трех различных специализированных роботизированных платформ разного размера была отклонена в пользу единой модульной платформы, способной принимать широкий спектр систем для выполнения задач. Контракты на прототипирование первой фазы были заключены в сентябре 2023 года с четырьмя компаниями. Первые прототипы поступили в августе 2024 года. Сокращение выбора для проектирования и сборки полносистемного прототипа второй фазы запланирован на 2025 ФГ, а решение о производстве будет принято в 2027 ФГ. (Дополнительно)

Модернизация армии в рамках Future Vertical Lift

Первоначально портфель перспективных вертолетов (FVL) включал:

перспективный штурмовой разведывательный самолет ( Future Attack Reconnaissance Aircraft, FARA );

); перспективный дальнемагистральный штурмовой самолет ( Future Long-Range Assault Aircraft, FLRAA );

); тактическую беспилотную авиационную систему (Future Tactical Unmanned Aerial System, FTUAS).

Все авиационные программы разрабатываются с использованием архитектуры модульных открытых систем (Modular Open Systems Architecture, MOSA) для обеспечения бесшовного внедрения технологий будущих операционных систем.

В рамках перебалансировки авиации FARA официально отменена в феврале 2024 года. Высшее руководство армии США сослалось на уроки войны на Украине, которые показывают, что пилотируемая воздушная разведка теперь лучше всего осуществляется большим количеством беспилотных платформ, оснащенных датчиками. Деньги, сэкономленные за счет отмены FARA, пойдут на разработку и приобретение БПЛА.

Конвертоплан FLRAA, напротив, 2 августа 2024 года достиг этапа B и теперь является программой приобретения, имеющей статус официальной. Компания Bell Textron, продвигающая V-280 Valor, который выиграл контракт на разработку в декабре 2022 года, перейдет в фазу разработки и производства (Engineering and Manufacturing Development, EMD).

Запрос на 2025 ФГ охватывает мероприятия после этапа B, включая продолжение разработки цифровой магистральной архитектуры для выполнения задач MOSA. Первый прототип FLRAA должен подняться в воздух в 2026 году, а LRIP – в 2028 году. Армия намерена выпустить первый блок в 2030 году. (Дополнительно)

БПЛА Aerosonde HQ-4.8 от Textron Systems

БПЛА FTUAS – это аппарат вертикального взлета и посадки, соответствующий требованиям MOSA, с модульной сенсорной полезной нагрузкой. 25 апреля 2024 года армия объявила, что фаза 2 программы быстрого прототипирования завершилась критическим обзором конструкции, установив базовый уровень прототипа. В том же пресс-релизе объявлено, что разработчики Griffon Aerospace и Textron Systems получили награды за этап 3, который завершится демонстрационным полетом, и этап 4, который приведет к обзору готовности к производству. Армия планирует оснастить первое оперативное подразделение в 2026 ФГ. (Дополнительно).

Сетевые военные программы развития

Модернизация армии через План объединенной сети (United Network Plan, UNP) направлен на обеспечение полностью и надежно связанных сил на всех эшелонах, включая связи с бортовыми и мобильными наземными датчиками. Он охватывает несколько систем связи и должен постоянно совершенствоваться, чтобы идти в ногу с технологическим развитием. Важнейшим компонентом UNP является интегрированная тактическая сеть (Integrated Tactical Network, ITN), предназначенная для экспедиционных мобильных сил от уровня дивизии до уровня командира небольшого подразделения. ITN – это программа быстрого прототипирования, разрабатываемая с двухлетними интервалами.

Набор возможностей 21 (Capability Set 21, CS 21) действует с выбранными боевыми группами пехотной бригады (ICBT). CS 23 направлен на расширение возможностей бригад «Страйкер», а также эшелона дивизии. По словам главы управления Пентагона по оперативным испытаниям и оценке (Pentagon’s Director of Operational Test & Evaluation, DOT&E), «армия переводит ITN от подхода среднего уровня закупок (MTA) быстрого прототипирования и развертывания коммерческого готового (commercial off-the-shelf, COTS) оборудования и движется к непрерывному экспериментированию и модернизации».

Еще одна программа сетевого портфеля – это Общая среда командного пункта (Command Post Common Environment), которая достигла хорошего прогресса. Основные подсистемы включают Вычислительную среду командного пункта (Command Post Computing Environment) и Смонтированную вычислительную среду (Mounted Computing Environment). Это программные системы, предназначенные для предоставления командному составу и мобильным транспортным средствам общей ситуационной осведомленности на одной рабочей станции. Обе подсистемы были развернуты в оперативных подразделениях и модернизируются с двухлетним интервалом.

Автомобиль CPI2 Inc 0 во время эксплуатационных испытаний со 2-й пехотной дивизии

Программа интегрированной инфраструктуры командных пунктов (Command Post Integrated Infrastructure, CPI2) направлена ​​на то, чтобы сделать командные пункты более компактными, мобильными и гибкими для повышения выживаемости. Первоначальный вариант (Increment 0) прошел ограниченное тестирование пользователями в 2023 году. Армия планирует вывести на рынок бригадные комплекты Inc 0 к концу 2024 календарного года. Более продвинутый Increment 1 достиг полномочий принятия решений (Milestone B) в 2023 году. После заключения контракта на Inc 1 EMD и производства платформы армия намерена вывести на рынок первый комплект Inc 1 в 2025 ФГ.

Продолжение следует…

По материалам ресурса euro-sd.com