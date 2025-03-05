Гусеничные машины огневой поддержки. Заключение.

Завершаем тему машин огневой поддержки (МОП), или «легких танков» начатую в части I. Рассмотрим модели израильского, турецкого, шведского и немецкого производства.

Легкий танк Sabrah

Израильская компания Elbit Systems предлагает МОП «Сабра» (Sabrah) как в гусеничном варианте на базе боевой машины ASCOD 2, так и в колёсном варианте 8×8 на базе БТР Pandur 2. Оба варианта оснащены двухместной башней Elbit и нарезной 105-мм пушкой с низкой отдачей 105LW. На стабилизированной башне также установлен 7,62-мм пулемёт FN MAG и восемь дымовых гранатомётов. Легкий танк имеет 12 готовых к использованию снарядов в автомате заряжания и ещё 24 в корпусе. В качестве опции предлагается контейнер с двумя противотанковыми ракетами, а также система активной защиты Iron Fist.

Лёгкий танк Sabrah армии Филиппин

Модификация «Сабра» была предложена в 2020 году в соответствии с требованиями армии Филиппин к «лёгкому танку». В январе 2021 года Манила разместила заказ на 18 гусеничных и 10 колёсных машин огневой поддержки «Сабра». Первые девять гусеничных машин официально поступили на вооружение в марте 2024 года.

Компания Elbit заявила, что боевая машина массой около 30–33 тонн оснащена рядом подсистем, включая оптоэлектронные прицелы, цифровой комплекс управления огнём, систему управления боем TORCH-XTM, программно-определяемую радиосистему E-LynXTM и системы жизнеобеспечения.

Машина огневой поддержки Kaplan MT

МОП «Каплан МТ» (Kaplan MT) от турецкой компании FNSS – ещё одна примечательная модель, находящаяся на вооружении. Базовая машина создана на базе семейства FNSS Kaplan и оснащена двухместной башней John Cockerill Defence 3105. Башня оснащена 105-мм нарезной пушкой Cockerill 105HP (высокого давления) L51, соединённой с автоматом заряжания на 12 готовых к стрельбе выстрелов. Вспомогательное вооружение включает спаренный 7,62-мм пулемёт, а также 7,62-мм пулемёт или 12,7-мм крупнокалиберный пулемёт на крыше для командира машины. Последние могут устанавливаться на цапфах или интегрироваться в дистанционно управляемую боевую станцию (ДУБС).

По данным PT Pinded, боевой вес машины колевлется в интервале от 30 до 35 тонн. Инженеры FNSS также предлагают машину с комплексом активной защиты (КАЗ) Pulat, которая является турецкой версией украинской системы Microtek Zaslon.

Легкий танк Kaplan MT

Первым пользователем МОП «Каплан МТ» стала Индонезия, где изделие известно как «Харимау» (Harimau) и производится совместно турецкой компанией FNSS и индонезийской PT Pindad. Производство началось в 2017 году, и первая партия из 10 машин поступила в ВС Индонезии в марте 2024 года. Сообщалось, что первоначальный заказ на 18 машин был выполнен к октябрю 2024 года.

Бразилия также рассматривает «Каплан МТ» (а также Sabrah, CV90120 и Lynx 120 – см. ниже) как часть компонента боевых бронированных машин (ББМ) своей Стратегической программы бронетанковых войск армии (Prg EE F Bld). Ранее, в ноябре 2022 года, Бразилия выбрала колёсную машину огневой поддержки Centauro II 8×8 для своей программы «Viatura Blindada de Combate de Cavalria – Média Sobra Rodas» (VBC Cav – MSR 8×8).

Машина огневой поддержки CV90120

С 1990-х годов шведская компания BAE Systems Hägglunds разработала несколько вариантов БМП CV90, которые были оснащены более крупным вооружением, в том числе CV90105 и CV90120. Последнее предложение в этой категории – CV90120MkIV, основанное на новейшей платформе CV90MkIV, оснащенной двухместной башней и вооруженной 120-мм гладкоствольной пушкой.

МОП предназначена для непосредственной огневой поддержки и ранее рекламировалась компанией BAE как «способная вести продолжительный противотанковый огонь на большой дальности». Хотя вооружение, безусловно, позволяет вести такой огонь, тот факт, что броня машины значительно слабее, чем у обычного ОБТ, делает её более уязвимой для ответного огня, чем ОБТ в противотанковой роли.

Машина огневой поддержки CV90120

Компания BAE Systems предлагала версию CV90120 в течение нескольких лет, даже до появления последней версии на базе MkIV. Изначально их 120-мм вооружение основывалось на 120-мм пушке Ruag CTG 120/L50 (CTG - это «компактная танковая пушка»). Однако после того, как компания Ruag прекратила производство этого оружия, основным вооружением стала 120-мм пушка Rheinmetall Rh 120 LLR L/47 (LLR – «лёгкая, с малой отдачей»).

Пушка совместима со всеми 120-мм танковыми боеприпасами стандарта НАТО, а также с ПТУР и оснащена автоматом заряжания. Ранее компания BAE Systems заявляла о максимальной скорострельности 12–14 выстрелов в минуту. Вспомогательное вооружение состоит из 7,62-мм спаренного пулемёта. Дополнительное вооружение, включая 7,62-мм пулемёт, 12,7-мм крупнокалиберный пулемёт или 40-мм автоматический гранатомёт (AGL), может быть установлено в ДУБС на крыше башни.

В качестве дополнительной опции ББМ может оснащаться системами и пассивной и активной защиты. Первые могут включать лазерные, радиолокационные и противоракетные датчики, а также дымовые гранатомёты, в то время как вторые – различные КАЗ, определяемые пользователем.

Машина огневой поддержки Lynx 120

Компания Rheinmetall Defence представила МОП «Линкс 120» (Lynx 120, или «Рысь 120») в феврале 2022 года. Эта версия, по-видимому, оснащена двухместной башней, используемой в основном боевом танке KF51 «Пантера». Основное вооружение – 120-мм пушка Rheinmetall Rh140 L/44 установлено на гусеничную платформу KF41 Lynx.

Согласно пресс-релизу Rheinmetall, пушка «Линкс 120» совместима с программируемыми осколочно-фугасными снарядами DM11 с тремя режимами работы. Это позволяет 120-мм пушке «Рыси» поражать бункеры (точечный подрыв), легко- и среднебронированную техники (замедленный точечный подрыв) и личный состав на открытой местности (воздушный подрыв). Помимо DM11, пушка совместима с 120-мм боеприпасами НАТО, в том числе кумулятивными противотанковыми (HEAT) и бронебойными оперёнными подкалиберными (APFSDS) снарядами, что позволяет уничтожать тяжелобронированные цели, такие как основные боевые танки.

Дополнительное вооружение включает спаренный 12,7-мм пулемет и 7,62-мм пулемет, установленный на башне, в ДУБС Natter. Система 360-градусных камер с автоматическим обнаружением и сопровождением цели помогает экипажу ориентироваться в обстановке.

Вариант МОП Lynx 120 МОП с башней KF51 Panther

На выставке Eurosatory 2024 концерн Rheinmetall представил дальнейшее развитие концепции машин огневой поддержки на базе семейства «Рысь» под названием «Lynx 120 мм». Эта версия немного отличалась от оригинальной Lynx 120, представленной в 2022 году, и использовала меньшую и более лёгкую башню Leonardo Hitfact II, установленную на корпус KF41 Lynx и вооружённую пушкой Leonardo 120/45. Башня предлагается в виде 2-местной башни с автоматом заряжания или 3-местной башни, а орудие Leonardo 105/52 может быть выбрано в качестве альтернативы орудию 120/45 меньшего калибра.

Специалисты Rheinmetall подчеркивают упрощенную архитектуру транспортного средства и конструкцию «подключи и работай», которые упростят будущие модернизации. Модульность также проявляется в защитном комплексе ББМ, который включает масштабируемые пакеты пассивной брони и КАЗ Strikeshield от Rheinmetall.

Возрождение МОП?

По мнению зарубежных военных экспертов, по мере изменения тактической обстановки, интерес как к колёсным, так и к гусеничным БМП, по-видимому, возрождается. Продолжающиеся конфликты, особенно на Украине, показали, что тяжёлая броня зачастую не обеспечивает достаточной защиты от новых противотанковых угроз, таких как БПЛА и барражирующие боеприпасы. В то же время сохраняется потребность в крупнокалиберных средствах непосредственной огневой поддержки пехоты или лёгких и средних сил. В этом отношении гусеничные БМП обладают рядом важных преимуществ перед традиционными ОБТ.

Закупочная и эксплуатационная стоимость МОП значительно ниже, чем у ОБТ. Их использование также позволяет вооружённым силам повысить унификацию деталей и снизить логистическую нагрузку, если выбранная МОП использует то же базовое семейство платформ, что и уже имеющиеся БМП или БТР. Для армий с ограниченным бюджетом гусеничные МОП представляют собой средство создания боеспособных бронетанковых подразделений по значительно более низкой цене, чем приобретение современных ОБТ.

Кроме того, меньший вес МОП обеспечивает множество других преимуществ, в том числе снижение расхода топлива, более лёгкое восстановление, возможность преодолевать мосты и препятствия, недоступные для ОБТ, а также более лёгкую транспортировку по воздуху. Такие факторы делают их привлекательными в большинстве тактических сценариев.

Несмотря на то, что МОП, или легкие танки имеют гораздо более лёгкую броню, чем ОБТ, их живучесть, тем не менее, может достигать приемлемого уровня за счёт применения системы активной защиты от кумулятивных и осколочно-фугасных снарядов, снижение заметности и (относительно) лёгкие дополнения, такие как решётчатая броня и навесные защитные экраны. Со временем они, вероятно, также будут оснащены бортовыми разведывательными БПЛА или барражирующими боеприпасами для обнаружения и нейтрализации угроз на расстоянии, превышающем дальность прямой видимости, или будут объединены в сеть с наземными робототехническими комплексами.

Считается, что технологии машин огневой поддержки (в зависимости от сценария боевых действий) хотя бы частично могут сократить разрыв в живучести между БМП и ОБТ. На протяжении всей истории армии использовали сбалансированные силы, состоящие из взаимодополняющих лёгких, средних и тяжёлых подразделений. Актуальность такого подхода сохраняется и сегодня.

По материалам ресурса euro-sd.com