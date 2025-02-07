Болгария получила первый истребитель F-16

Корпорация Lockheed Martin сообщила, что 31 января 2025 года на своем предприятии в Гринвилле (штат Южная Каролина) официально передала Болгарии первый истребитель F-16 Block 70 (F-16V), из 16 заказанных. На церемонии передачи ВВС Болгарии двухместного истребителя F-16D Block 70 (cерийный номер MW-01, номер ВВС США 20-6001, болгарский бортовой номер "301") присутствовал министр обороны Болгарии Атанас Запрянов.

Первый переданный ВВС Болгарии истребитель Lockheed Martin F-16D Block 70 (cерийный номер MW-01, номер ВВС США 20-6001, болгарский бортовой номер "301"). Гринвилл, 31.01.2025 (с) Lockheed Martin

В июле 2019 года Болгария подписала межправительственное соглашение с США о приобретении по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) восьми истребителей F-16V Block 70 (шести одноместных F-16C и двух двухместных F-16D) общей стоимостью 1,1 млрд долл. Первоначально их поставка была запланирована на 2023-2024 годы, однако ввиду задержек с организацией производства F-16V на новой производственной линии предприятия корпорации Lockheed Martin в Гринвилле, эти восемь заказанных Болгарией самолетов, по последним данным, будут поставлены в 2025-2026 годах.

Одноместные истребители F-16C первой партии получили болгарские бортовые номера с "311" по "316", а двухместные F-16D - бортовые номера "301" и "302". Первый изготовленный для Болгарии истребитель F-16C (одноместный, cерийный номер MV-01, бортовой номер "311") совершил первый полет в Гринвилле 22 октября 2024 года. В ноябре 2024 года там совершил также первый полет первый изготовленный для Болгарии двухместный истребитель F-16D (cерийный номер MW-01, номер ВВС США 20-6001, бортовой номер "301"), и теперь передан болгарской стороне. Прибытие первых двух болгарских F-16 в Болгарию предварительно ожидается в апреле 2025 года.

В конце 2022 года Болгария подписала соглашение о приобретении по линии FMS еще восьми истребителей F-16V Block 70 (четырех одноместных F-16C и четырех двухместных F-16D) общей стоимостью 1,296 млрд долл, доведя тем самым общий заказ до 16 самолетов. В ВВС Болгарии 16 закупаемых суммарно истребителей F-16V заменят устаревшие советские истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25.

Модификация F-16V Block 70/72 сейчас является самым продвинутым вариантом семейства истребителей F-16 и оснащается новой бортовой РЛС Northrop Grumman AN/APG-83 Scalable Agile Beam Radar (SABR) с АФАР. Lockheed Martin сообщила, что первый переданный Болгарии самолет стал 23-м поставленным истребителем F-16V Block 70/72 новой постройки, и еще на 117 таких самолетов корпорация имеет твердые заказы. Болгария стала третьим получателем F-16V Block 70/72 новой постройки после Бахрейна и Словакии. Следует отметить, что заявление Lockheed Martin о суммарно 140 заказах на F-16V новой постройки расходится с более ранними сообщениями, согласно которым эти истребители заказали Тайвань (66 самолетов), Турция (40 самолетов), Марокко (24 самолета), Бахрейн (16 самолетов), Словакия (14 самолетов), Болгария (16 самолетов) и Иордания (12 самолетов). По всей видимости, заказ Турции до сих пор не считается корпорацией окончательным, как, видимо, и основная часть иорданского заказа. Серийное производство F-16V было начато в 2023 году на предприятии Lockheed Martin в Гринвилле, куда американская корпорация перенесла производство F-16 с завода в Форт-Уорт (штат Техас). Первый самолет F-16V Block 70 новой постройки предприятия в Гринвилле был передан ВВС Бахрейна в марте 2023 года, в 2024 году Бахрейну и Словакии был передан уже 21 истребитель F-16V Block 70/72 новой постройки.

Первый переданный ВВС Болгарии истребитель Lockheed Martin F-16D Block 70 (cерийный номер MW-01, номер ВВС США 20-6001, болгарский бортовой номер "301"). Гринвилл, 31.01.2025 (с) Lockheed Martin

Первый построенный для ВВС Болгарии одноместный истребитель Lockheed Martin F-16С Block 70 (cерийный номер MV-01, болгарский бортовой номер "311"). Гринвилл, первый снимок сделан 18.11.2024 (с) Brady Ensley , второй снимок (с) министерство обороны Болгарии