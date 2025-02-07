Названы преимущества проводных дронов перед ПТРК

«Известия»: Проводные FPV-дроны совмещают преимущества беспилотников и ПТРК

Дроны-камикадзе с управлением по оптоволоконному кабелю совмещают лучшие качества обычных FPV-дронов и противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) с проводным управлением. Преимущества таких беспилотников назвал инструктор группировки российских войск «Центр» Алексей Бирюков в беседе с «Известиями».

По его словам, в зонах действия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обычные дроны теряли сигнал, а проводные аппараты невозможно заглушить. «Оптоволокно — это спасение. При помощи РЭБ нас уже не заглушишь. При этом я могу совершать любые маневры, которые недоступны ПТРК. Могу затормозить, сопровождать технику, зависнуть и наблюдать», — сказал Бирюков.

Отмечается, что из-за катушки с оптоволокном проводной дрон несет меньше боевой нагрузки, однако взамен оператор получает стабильный сигнал на всех этапах полета.

В январе генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев сообщил, что в России запущено серийное производство проводного дрона «Князь Вандал Новгородский», оснащенного тепловизором.